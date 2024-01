'No les tengo confianza': Rechaza AMLO regreso del GIEI

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no les tiene confianza a los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigaron el caso Iguala y descartó su regreso a México.

Durante la mañanera, López Obrador dijo que dará 3 meses a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para que ingresen al archivo que tiene la Sedena del caso.

"Claro, sí, que ingresen al archivo, pero ya, porque se nos va el tiempo y nosotros necesitamos avanzar, un mes para que visiten todo el archivo, lo que quieran, de la Defensa", dijo AMLO.

"No, no nos da un mes, bueno dos, no, ayer me preguntó Arturo Medina, voy a ver a los abogados, asesores y posiblemente a los padres, me van a decir que no les alcanzan dos meses, ah, tres, tres meses".

Y entonces arremetió contra el GIEI.

"Ah, pero que vengan los del GIEI, ya no les tengo yo confianza a los del GIEI, y no les tengo confianza porque cuando nosotros actuamos, a mi me consta y di la instrucción de que se fuera a fondo sin impunidad y se echa a andar el proceso para conseguir la orden de aprehensión contra el Procurador que era el responsable y él mismo se asumió así de la llamada verdad histórica y estaba libre, y cuando se detiene en vez de verlo como un hecho positivo, porque además decían que los militares, dos Generales en la cárcel, pero en vez de todo eso me reclaman", se quejó el Mandatario federal.

"Y una señora del GIEI dice es que se debió esperar 9 meses, en 9 meses no detenemos a nadie, entonces, ¿qué quieren o que buscan, que nunca sepamos nada, que no se detenga a nadie, que me tengan a mi como rehén? No, yo siempre he luchado por la defensa de los derechos humanos y la justicia y no soy rehén de nadie.

El pasado 3 de enero, los padres de los normalistas sostuvieron una reunión con el Subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina.

Tras el encuentro, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prodh, emitió un pronunciamiento con las exigencias de los familiares, entre las que se incluye la entrega de los 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia y su rechazo a participar en la búsqueda de información en las instalaciones militares, por considerar que se trata de una simulación.

En ese mismo encuentro, demandaron que sean expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quienes participen en la revisión de los archivos que el Gobierno ofreció abrir, lo que fue interpretado como el posible regreso del GIEI.

También advirtieron que, si de verdad el Presidente encabeza, ahora, las investigaciones del caso, debe estar presente en las reuniones para hablar sobre los avances.

Los padres de los normalistas respaldaron a las organizaciones y defensores de los derechos humanos que los han acompañado durante estos años.

Y se lanza contra Jesuitas: 'los desconozco'

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra algunos jesuitas que son, dijo, conservadores.

"No todos los jesuitas son también honestos, quisiera que fueran como el padre Carlitos, o jesuitas como Goitia, incluso como Jesús Maldonado, pero ya no, ya los desconozco ahora porque hay unos ahí muy conservadores, no parecen de la orden jesuita, bueno son más avanzados otros sacerdotes", criticó.

"Y claro que no tiene nada que ver con las posturas del Papa porque el Papa Francisco es humanista, un verdadero Cristiano".