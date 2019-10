No incluirá López Obrador 'incondicionales' en terna para SCJN

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la terna que enviará al Senado para cubrir la vacante que dejó Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia no incluirá a "incondicionales".

"El procedimiento establecido es que el presidente envía una terna al Congreso, al Senado de la República, eso es lo que establece el marco legal, tres, para que sean los senadores los que libremente decidan", expuso.

"Y tres sin línea, porque ¿cómo era antes? Esto no les gusta mucho a los conservadores, que yo lo esté recordando, pero cumplían con el procedimiento legal, mandaban tres, pero uno de los tres era el agraciado, los otros iban de relleno".

En la Secretaría de Gobernación, dijo, les decían a los líderes de las Cámaras o al líder mayor, al que se encargaba del "teje y maneje", que el presidente tenía interés por alguno.

"Y cumplían con el expediente, es el régimen de simulación, que se creó desde la época de Porfirio Díaz que no pudo la Revolución echar abajo", afirmó.

"¿Van a ser mujeres?", se le preguntó en su conferencia mañanera.

"Eso lo estamos analizando, ya pronto vamos a resolver, pero son tres y tienen que decidir, además son dos terceras partes de los votos", respondió.

"Lo que sí es que los tres tienen que ser gente honesta, íntegra, de confianza para los ciudadanos, no incondicionales de los servidores públicos. Mujeres y hombres con criterio, cercanos al pueblo, a la ley, no al poder".