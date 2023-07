No importa quién, importa el modelo, dice Ebrard

Ciudad de México.- Marcelo Ebrard aseguró que no importa si la candidata presidencial de la Oposición es Xóchitl Gálvez u otra persona, pues quien resulte ganador en esa contienda interna tendrá que defender un modelo de desarrollo que ya fracasó.

En conferencia, el excanciller dijo que el PAN gobernó por 12 años con malos resultados y el PRI lo hizo por un largo periodo sin que se lograran los objetivos de dar seguridad a los mexicanos, reducir la pobreza y detonar el crecimiento económico.

"Yo diría, a quien pongan, sea Xóchitl u otro, hay un debate entre dos modelos de desarrollo. Las personas son importantes, pero lo sustantivo, lo que se va a discutir, el fondo del tema, es qué modelo de desarrollo quieres", planteó.

Esta mañana, durante su conferencia en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la candidata de la oposición será Xóchitl Gálvez, quien actualmente es senadora.

Ebrard insistió que el PRI y el PAN defienden un modelo fracasado que no tiene viabilidad para mejorar las condiciones existentes en el país.

"El modelo de desarrollo que va a defender el PAN y el PRI fue el que ellos implementaron en un largo periodo.

"¿Cuáles fueron sus resultados? Sintetizó: el ingreso percápita creció 0.8, el crecimiento económico del país no rebasó dos puntos, la desigualdad en México creció, la participación del trabajo en la riqueza se hizo más pequeña, el acceso a servicios financieros fue de 43 por ciento, tu probabilidad de nacer en la pobreza y seguir siendo pobre 75 por ciento", enlistó.

En cambio, aseguró, a cinco años de iniciada la administración de López Obrador ya se observan resultados positivos en desarrollo social, recuperación del salario, inversión directa y fortaleza de la economía.

Cuestionado sobre qué podría llevarlo a romper con Morena durante el proceso de elección del candidato a coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación dijo que lo haría en caso de que no se respetara el resultado de la encuesta.

"Que quieran alterar el resultado de la voluntad de la gente, para mí eso sería. Que se quiera modificar el resultado, que se quiera presentar una encuesta que no sea veraz", expresó.

"Lo veo difícil porque nos pidieron varias encuestadoras, está difícil implementarlo, pero me preguntan, les digo: pues esa sería una razón muy importante de no aceptar el proceso como en su momento se presente. Hasta el día de hoy no se ha presentado".