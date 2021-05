No hubo armas largas en percance de Delgado: Cabeza de Vaca

Ciudad de México— La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sostuvieron una llamada telefónica, debido al incidente que tuvo el líder nacional de Morena, Mario Delgado, en Reynosa.

En un par de tuits, la dependencia indicó que el Mandatario estatal informó a Cordero que los hombres que interceptaron a Delgado y otros integrantes del partido no portaban armas largas como el líder de Morena lo denunció públicamente.

"Le informó, horas después de sucedido el incidente al dirigente nacional del @PartidoMorenaMx @mario_delgado en la carretera a Reynosa, que según videos de la policía estatal, no hubo armas largas. La Secretaría de Gobernación está atenta a las investigaciones", refirió.

A través de un comunicado, el Gobierno de Tamaulipas instó a Delgado a presentar una denuncia antes las autoridades locales o federales.

"El Gobierno del Estado pide a Mario Delgado Carrillo, que interponga su denuncia correspondiente ante la instancia federal o local por los hechos que denunció en sus redes sociales y que informó, ocurrieron en Matamoros, municipio gobernado por el Alcalde de Morena, Mario López Hernández", indicó el Gobierno estatal.

"Cabe hacer mención que el video presentado por Delgado Carillo, se escucha un diálogo con las personas que están a bordo de otra camioneta, pero en ningún momento se observan las armas largas que menciona el dirigente".

Por su parte el líder morenista respondió a los señalamientos en un tuit en donde se mofa del Gobernador tamaulipeco.

"Asegura @fgcabezadevaca que los hombres que nos interceptaron en la carretera a Reynosa no iban armados. Tal vez en el escondite en el que se encuentra no tiene buena señal y no pudo ver bien el video. La gente ya despertó y no tenemos miedo. Vamos a derrotarlos el 6 de junio", aseveró Delgado.

Este viernes, el dirigente nacional de Morena subió un video cuando personas con las que viajaban dialogaba con hombres que iban en una camioneta de vehículo a vehículo y a quienes acusó de portar armas largas.\