No hicieron historia, vamos a alcanzar a Morena: Xóchitl

CDMX.- Xóchitl Gálvez recibió su constancia como candidata presidencial en el Ángel de la Independencia y afirmó que el Frente Amplio por México alcanzará a Morena, ya que los integrantes de ese partido no pudieron hacer historia.

"Quienes dijeron que juntos harían historia, acabaron en pandilla. Están juntos, pero no hicieron historia porque la historia no se hace dividiendo, sino sumando, sino en la reconciliación. Vamos a dar esta lucha y nos espera un laurel de victoria.

"Con el Frente Amplio por México lograremos la victoria, la Oposición sí puede llevarse la victoria en 2024. Si en 2 meses movilizamos tantos corazones es porque podemos ganar. Si en 2 meses recuperamos la esperanza es porque podemos ganar. Si en 2 meses estamos por alcanzar a Morena es porque podemos ganar y vamos a ganar", expresó Gálvez.

Encumbrada bajo los gritos de "Presidenta, Presidenta", Xóchitl Gálvez pidió desde el templete "carro completo" en las elecciones del próximo año para así poder corregir el rumbo de México.

"En estos dos meses, volví a recorrer México, lo que vi es mucho dolor y también mucha esperanza. Vi la esperanza de Elsa, de la gente que sabe que merece más y aquí la pregunta es cómo vamos a hacer realidad esa esperanza, con la victoria.

"Si queremos cambiar de raíz lo que esta pasando en México, si queremos corregir el rumbo, tenemos que ganar las elecciones de 2024, la presidencial y la del Congreso de la Unión, las Gubernaturas, los Congresos estatales y las Alcaldías en juego", urgió.

La actual candidata del Frente Amplio por México anunció que de ganar "abrirá" las puertas de Palacio Nacional, ya que estas fueron cerradas con odio no sólo a ella, sino a todos los ciudadanos.

"La meta es muy clara: vamos a abrir las puertas de Palacio Nacional. Esa puerta lleva cinco años cerrada, la cerraron con mentiras, la cerraron con insultos, la cerraron con odio, la cerraron para todos los que no piensan como ellos. No sólo me la cerraron a mí, si no a ustedes, a millones de mexicanos.

"Pero los ciudadanos vamos a volver a abrir esa puerta, la abriremos con la verdad, la abriremos con la esperanza, porque la esperanza ya cambió de manos, la esperanza ahora es nuestra. México merece más, vamos a hacer de México un país sin límites", mencionó.

Gálvez dijo que no dividirá a México, no descalificará, priorizará la verdad y recordó que estará rodeada de gente trabajadora y no de "huevones"; ni "rateros.

"Primero, muy importante, no vamos a seguir dividiendo a México. México necesita hoy con urgencia unidad, México necesita una Presidenta que nos ponga a todos a jalar parejo. México nos necesita a todas y todos. Segundo, no vamos a recurrir a la ofensa, al insulto, a la descalificación, México necesita una Presidenta que respete a todas y a todos, que Gobierne para todas y para todos.

"Y tres, no vamos a engañar, ni manipular a la gente, les diré siempre la verdad por dolorosa que sea, les diré las cosas tal como son sin adornos y sin cuentos, siempre les diré la neta. Si algo se hizo mal en el pasado, lo reconoceré, si algo se hizo bien lo defenderé y si algo se esta haciendo bien hoy, también seré honesta y lo diré. Soy ingeniera y para mí los problemas no se arreglan con ideología, los problemas se arreglan con soluciones.

"Y recuerden mi regla de oro: ni huevones, ni rateros, ni pendejos. Yo a mis equipos les exijo 100 por ciento de trabajo, 100 por ciento de honestidad y 100 por ciento de capacidad, con eso lo podemos lograr", sentenció.