No hay títere con poder, dice AMLO sobre permiso a Sheinbaum

Agencia Reforma | Tras esto, la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum afirmó que no hace falta que pida permiso para debatir con su contrincante Xóchitl Gálvez

Ciudad de México.- Luego que Xóchitl Gálvez dijera que Claudia Sheinbaum necesita permiso para debatir, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay títeres con poder. "No, miren: ni Claudia, en general está demostrado, esto para los jóvenes. En política, los que aspiran a ejercer el noble oficio de la política, no hay títeres con poder. Nadie acepta cuando llega a un cargo público ser manipulado, se dan cosas de manera esporádica", comentó López Obrador en conferencia. Xóchitl Gálvez desafió en su cierre de precampaña en la Capital del país a la morenista Claudia Sheinbaum. "Claudia Sheinbaum no entiende a México. Ella viene del privilegio y yo vengo del esfuerzo. (...) Que se oiga claro: Claudia quiere que te conformes y yo estoy convencida de que tú mereces más. Le vamos a ganar porque ella dice que México está mejor que nunca y eso vaya que es mentira. Así es que, señora Sheinbaum: si le dan permiso, nos vemos en los debates", expresó Xóchitl en la Arena Ciudad de México el domingo. Tras esto, la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum afirmó que no hace falta que pida permiso para debatir con su contrincante Xóchitl Gálvez y dijo "no por mucho provocar se crece en las encuestas". "No por mucho madrugar amanece más temprano y que no por mucho provocar se crece en las encuestas", dijo brevemente la precandidata morenista ayer en entrevista luego de un evento en Durango. Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que el "pique" entre Gálvez y Sheinbaum es parte de la democracia y no hay pensamientos únicos. "Esos piques en los pueblos y en todos lados es parte de la democracia, no enojarnos y entender que así es y la democracia, es pluralidad y no es pensamiento único. Pero bueno, esa es la cuestión de los permisos y los no permisos", añadió.