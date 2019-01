No hay PRIMOR: Ruiz Massieu

Claudia Ruiz Massieu, presidenta del PRI, negó que haya una alianza con Morena, el llamado "PRIMOR". .

"No hay Primor, de ninguna manera, nosotros estamos en lo nuestro, tan es así que no vamos en coalición en ninguno de los estados donde estamos compitiendo", manifestó la también senadora, luego de las declaraciones de la presidenta de Morena Yeidckol Polevnsky, al reconocer acuerdos con el tricolor.

"Suena mejor PRIMOR que PRIAN", soltó Polevnsky el miércoles, cuestionada sobre los acuerdos para nombrar al Gobernador interino de Puebla.

A ello, Ruiz Massieu dijo que el PRI está en lo suyo.

"El PRI está concentrado en lo suyo; primero, en una renovación interna, poder enfrentar los procesos en seis entidades del país, incluida Durango, por supuesto, mediante una estrategia de cumplir con un compromiso que yo hice: devolverle el PRI a la militancia, que la militancia participe en las decisiones importantes del partido, que se generen políticas y mecanismos de inclusión de todas las corrientes, actores y visiones dentro del propio partido", mencionó.

En una gira de trabajo en Durango, agregó que al PRI le preocupa la forma de gobernar del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Eso nos preocupa, pero nos preocupa también que hemos visto algunos tintes de ansias de centralizar el poder, de tener una injerencia en los estados o de vulnerar el sistema federal y la soberanía de estados y municipios.

"Y el PRI va a seguir levantando la voz como una oposición crítica y firme, pero también constructiva, poniendo alternativas en la mesa", expresó.

Indicó que el PRI no va a dejar de señalar cuando el Gobierno tenga ocurrencias, instrumente estrategias equivocadas o ponga en la mesa proyectos legislativos que puedan vulnerar el Estado constitucional y democrático.