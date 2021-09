No hay polarización; inestabilidad no existe: AMLO

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en México hay cada vez menos polarización y que la inestabilidad política no existe.

"Fíjate que estoy de acuerdo con tu planteamiento, pero no coincido. Tenemos visiones distintas y qué bueno que sea así, porque eso tiene que ver con la libertad que tiene que ver con la democracia.

"Yo creo que ahora hay menos polarización y hay también menos inestabilidad política. Polarización económica y social esa sí existe, ¿no? Y estamos buscando que cada vez sea menos. Eso, por lo que tiene que ver con la polarización, y luego sobre la inestabilidad, no existe", respondió López Obrador al ser cuestionado sobre la estabilidad social en el País y la preocupante polarización.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que para él sí existe polarización, pero solamente en las élites del poder.

"Lo voy a explicar: a lo mejor tú cuando piensas en polarización estás tomando como referente a las cúpulas, a la llamada clase política, a las élites; ahí sí aceptaría que hay polarización.

"Pero si hablamos de polarización política, que consideramos a todo el pueblo de México, te diría que no hay, que hay mucha fraternidad", señaló.

El presidente agregó que su Gobierno está arrancando de raíz la corrupción, lo cual ha causado cuestionamientos duros por parte de sus adversarios, incluso hasta alcanzar el nivel de insultos.

"Entonces, yo creo que vamos bien. A pesar de que se están llevando a cabo cambios profundos, estamos arrancando de raíz la corrupción y, desde luego, que están resultando personas, grupos afectados en sus privilegios, gente que no quiere dejar de robar, que se mal acostumbró. Pero aún con eso, no pasa de cuestionamientos duros, a veces insultos, pero no pasa a mayores", finalizó.