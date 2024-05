No hay piso parejo, pero contra nosotros: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no existe piso parejo en el proceso electoral, pero debido a que los medios de comunicación mantienen una permanente crítica en su contra.

Ayer, la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, reprochó ante magistrados del Tribunal Electoral la abierta intervención del mandatario en la contienda y la ausencia de condiciones de equidad en el proceso.

En respuesta, a pesar de las sanciones de las autoridades electorales, el jefe del Ejecutivo sostuvo que ha mantenido una actitud imparcial ante la contienda.

A pregunta expresa sobre el piso parejo, inicialmente consideró que sí existe, aunque luego cambió de opinión y advirtió sobre la falta de equidad pero en su contra.

-¿Considera que se ha apegado a la imparcialidad?, se le preguntó.

"Claro, claro, miren, estábamos hablando de (José) Narro, hace 6 años era Secretario de Salud y al mismo tiempo era delegado del PRI en Ecatepec. Tengo que poner estos ejemplos, como la señora Josefina Vázquez Mota, era de la Sedesol y se fue a la campaña a manejar los programas sociales, lo poco que entregaban a la gente, con el candidato, creo que Calderón.

"No somos iguales, luchamos por la democracia, enfrentamos los fraudes, no podemos hacer lo mismo, es una cuestión de convicciones, de principios.

-¿Hay piso parejo en esta elección?, se le insistió.

"Claro y si hay piso disparejo es porque los que se sentían los dueños de México a ver, les puedo mostrar ahora mismo que no hay piso parejo, en el caso de los medios. ¿Los medios actúan con imparcialidad? No, desde el principio. Estamos hablando de propaganda", aseveró.

"La verdad es que están muy nerviosos, desesperados, porque pensaron que iba a ser lo mismo de siempre".

López Obrador también fue cuestionado sobre las 50 medidas cautelares que ha tenido que emitir el INE, ante las faltas y violaciones a la legislación en materia electoral en las que ha incurrido.

El político tabasqueño justificó las medidas, con el argumento de que la consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, es "simpatizante" del "bloque conservador".

"La señora que está a cargo es simpatizante, para decir lo menos, del bloque conservador, está probado, pero todas, todas, todas las recomendaciones que nos han hecho las hemos cumplido, hasta más. Cuando inventan esto de que teníamos que editar las mañaneras, si son en vivo, ¿cómo las editamos? Tomamos la decisión de mantenerlas en vivo 24 horas, ya la de ayer ya no la pueden ver en nuestra página", expresó.

-También se le ha criticado por eso, se advirtió al Presidente.

"Pero no estoy hablando de convocar a nadie a votar a favor de un partido, no, para nada. Es más, ni menciono a las personas, díganme ¿cuándo he mencionado en campaña a algún candidato por su nombre?.

"Ya el mismo Tribunal habló de que tengo garantizada mi libertad de expresión y manifestación, ¿qué no son dos proyectos contrapuestos de nación? Si siempre lo he dicho, llevo años diciéndolo y ¿por qué todos los ataques? Porque estamos defendiendo un proyecto de transformación que ellos no quieren, porque quieren seguir manteniendo un régimen de privilegios y de corrupción", agregó.

Ayer, la candidata presidencial del PRI, PAN y PRD advirtió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que el Presidente se ha entrometido en la elección en favor de la abanderada de Morena, Claudia Sheinbaum.

Aunque los magistrados justificaron su labor al recordar que se han emitido 51 medidas cautelares, de las cuales, 17 están en firme, la Opositora consideró que al órgano jurisdiccional le faltan dientes para obligar al Mandatario a cumplir la ley.