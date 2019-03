No hay nada probado contra UAEH: ANUIES

Ciudad de México— El secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls indicó que hasta el momento la acusación de lavado de dinero hacia la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) es sólo un supuesto y llamó a que se tome como tal.

Señaló que la asociación estará atenta a la determinación de las autoridades sobre este asunto, pero mientras, dijo, el Rector Adolfo Pontigo rendirá mañana un informe anual de su gestión.

Al ser abordado en su visita al Palacio de Minería tras participar en la ceremonia de lanzamiento de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) México Agenda 2030, refirió que la ANUIES se pronuncia a favor de la rendición de cuentas y transparencia en el uso de los recursos.

"Estamos muy pendientes de todos los temas, pero siempre aclarando que es aparte de rendición de cuentas, de transparencia y de uso eficiente, racional y austero de los recursos", dijo.

"No hay nada probado (...) nosotros no hablamos de supuestos, nosotros hablamos de transparencia y de rendición de cuentas y estamos muy atentos a lo que digan las autoridades, de lo que diga la propia universidad", agregó.

"No se han emitido por parte de la autoridad comunicados oficiales y estamos muy en la espera no podemos hablar de supuesto".

Valls apuntó que mañana la ANUIES acompañará al Rector en la rendición de su informe, con quien señaló, ha habido reuniones al respecto, pero sobre las que no dio detalles.

"Estamos trabajando muy de la mano el Rector de la universidad. Es integrante del Consejo Nacional de la ANUIES", expuso.





Llaman a levantar huelgas

Valls Esponda lanzó un llamado para que se acelere el diálogo para que las huelgas que se mantienen en cuatro universidades del País, sean levantadas, pues consideró se está afectando a alumnos.

"Se están afectando a los estudiantes, a los programas de investigación", remarcó.

Refirió que ha habido propuestas de parte de rectores como el de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Abel Peñalosa.

"Lo ha dicho públicamente, hay propuestas de incrementar salarios y re categorizar a los que menos ganan y yo creo que es importante que haya diálogo (...) hacemos un llamado respetuoso al diálogo", expuso.

"Hemos hecho un llamado ya al sindicato y en las diferentes fracciones del sindicato a dialogar con las autoridades universitarias. Nosotros estamos a favor del diálogo", añadió.

El secretario de la ANUIES externó que la opinión de esta asociación es a favor de que se incremente la cobertura escolar en el nivel superior y ofreció apoyo al Gobierno federal en el proyecto de creación de nuevas universidades.

Además de la UAM, la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, la Autónoma de Chapingo y la Universidad Agraria de Coahuila.