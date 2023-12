¿No hay medicina? Llame a Megafarmacia del Bienestar

Agencia Reforma | Los pacientes con receta no surtida deberán llamar al teléfono 55-95-00-09-11 y seleccionar la opción que le corresponda según su institución Agencia Reforma | Los pacientes con receta no surtida deberán llamar al teléfono 55-95-00-09-11 y seleccionar la opción que le corresponda según su institución Agencia Reforma | Los pacientes con receta no surtida deberán llamar al teléfono 55-95-00-09-11 y seleccionar la opción que le corresponda según su institución

Ciudad de México.- Ante el problema de desabasto de medicamentos, el Gobierno federal agregó ahora un nuevo trámite a los pacientes, que deberán llamar a la Megafarmacia del Bienestar para tratar de conseguir los productos que no tienen en las clínicas y hospitales del IMSS o el ISSSTE. Durante la mañanera se explicó que los pacientes con receta no surtida deberán llamar al teléfono 55-95-00-09-11 del Centro de Atención de la Megafarmacia del Bienestar y seleccionar la opción que le corresponda según su institución. Ese centro de atención deberá recibir y registrar la llamada. Para eso, el paciente deberá tener una receta del médico y en el call center le pedirán nombre y CURP, datos de contacto, teléfono fijo o celular y correo electrónico. Después de la llamada, los Institutos de salud, sea IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar disponen de un máximo de 3 horas para procesar la solicitud o en su caso direccionar el pedido a la megafarmacia. Entonces entra en operación Birmex, con dos etapas. Primero elaborará el plan de entrega desde el origen hasta el destino final y después surtirá y embarcará los insumos solicitados para la entrega en el destino final. En un video presentado se afirma que el paciente tendrá en sus manos su medicamento en máximo 48 horas, pero para eso tendrá que ir a recogerlo. "Tu medicamento estará disponible máximo en 48 horas y se te notificará cuándo y dónde puedes recoger el medicamento".