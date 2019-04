No hay fecha para votar reforma: Delgado

Ciudad de México— El coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, informó que no hay fecha para llevar al Pleno la reforma educativa, toda vez que el acuerdo es no votarla hasta que se agote el diálogo con el magisterio.

Luego de reunirse con los coordinadores de bancada en San Lázaro, el morenista aseguró que no tienen prisa por sacar la reforma educativa y que el interés de los legisladores es lograr un amplio acuerdo en torno a ésta.

"Es un equilibrio muy fino, muy delicado que tenemos que ir construyendo con mucha inteligencia y mucha paciencia, pero soy optimista en que vamos a salir con un consenso en torno a la reforma educativa y que no tenemos prisa, tenemos que ir hacia adelante y lo más importante es que este nuevo acuerdo sobre la educación tenga un consenso tan amplio entre el magisterio y que nos asegure que, efectivamente, tenemos una visión diferente hacia el futuro para las niñas, niños y adolescentes de nuestro País", afirmó.

Delgado informó que lograron un acuerdo con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que los dejen sesionar esta semana, luego de los bloqueos que paralizaron el trabajo legislativo durante dos semanas.

"Tendremos sesión ordinaria en esta Cámara martes, miércoles y jueves y no hay fecha aún definida para subir para su discusión, análisis y votación la reforma al Artículo tercero constitucional, referente a la reforma educativa, por lo tanto, queremos sesionar de manera regular", expresó.

El también coordinador de los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo que el jueves subirán al Pleno el dictamen de reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro.

El legislador informó que el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks, presentó a la Jucopo una solicitud para remover del cargo de Presidente de la Mesa Directiva a Porfirio Muñoz Ledo, por considerar que no cumplió con su responsabilidad de resguardar el Palacio Legislativo de San Lázaro ante los bloqueos de la CNTE.

No obstante, dijo, la solicitud fue rechazada por la mayoría.

"Presentó el coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional una petición para la remoción del cargo del presidente de la Mesa Directiva, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, para que se incluyera esta discusión en la orden del día, en la sesión ordinaria, y la Junta de Coordinación Política votó en contra", reiteró.