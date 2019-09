No hay diferencias de fondo con EU: López Obrador

Ciudad de México— Luego de la llamada que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, el presidente López Obrador aseguró que no hay diferencias de fondo con el Gobierno de Donald Trump.

"Ayer conversé telefónicamente este con el Presidente Trump y puedo informar que son buenas las relaciones con el Gobierno de EU, no hay diferencias de fondo, no hay ninguna discrepancia, nada que pueda llevar a tomar medidas a que se apliquen medidas que afecten la economía, el desarrollo de nuestro país", afirmó en conferencia mañanera.

Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo consideró que existen buenas condiciones para que se pueda ratificar el nuevo tratado comercial T-MEC.

"Hay un ambiente muy favorable para que el Congreso de EU, desde luego esta es una decisión soberana, pero hay condiciones inmejorables para que se apruebe el Tratado de Libre Comercio, lo cual va a favorecer a las tres economías, a los tres pueblos, a las tres naciones", expresó.

Los mandatarios dialogaron ayer vía telefónica, un día después de que el canciller Marcelo Ebrard viajó a Washington para informar los resultados de la estrategia para frenar el flujo migratorio al vecino país.