'No hay desgaste en FGR' por pleito entre Gertz y Scherer

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya desgaste en la Fiscalía General de la República (FGR) por el pleito entre el fiscal Alejandro Gertz Manero y el exconsejero Jurídico Julio Scherer Ibarra.

"No, no, no, no, no, no, no, no para nada, hay desgaste cuando no se actúa bien, cuando hay corrupción, desde luego impunidad, nosotros tenemos que buscar eso, desterrar la corrupción y acabar con la impunidad", dijo.

PUBLICIDAD

El pasado jueves, la FGR sufrió uno de sus más duros reveses judiciales del sexenio, ya que un juez federal no vinculó a proceso y ordenó desechar el caso contra el asesor financiero y los tres abogados que fueron imputados de extorsionar a Juan Collado, por encargo de Julio Scherer Ibarra.

El fallo libró a los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y el asesor financiero David Gómez Arnau de toda responsabilidad en los delitos de extorsión, tráfico de influencias, asociación delictuosa y lavado de dinero.

La imputación de la FGR consiste en que Scherer, a través de los imputados, pretendieron obligar a Collado a vender Caja Libertad a Banca Afirme como condición para otorgarle un acuerdo reparatorio que le permitiera salir de prisión.

El 5 de mayo, López Obrador dijo estar asombrado por el pleito que existe entre Gertz Manero y Julio Scherer Ibarra.

El tabasqueño expresó que en este caso hay que actuar con mucha responsabilidad y respeto, pero cuando existe conflicto entre abogados es de bárbaros.

"Todo esto hay que verlo con cuidado, porque hay diferencias que son publicas y notorias, y hay que actuar con mucha responsabilidad... y con todo respeto también cuando hay pleitos de abogados, ¡qué bárbaro!".