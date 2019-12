'No hay ánimo de perjudicar a gobernadores'

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los datos que reveló ayer sobre la falta de asistencia de algunos gobernadores a las reuniones de seguridad fue para transparentar información, sin ánimo de perjudicar a nadie.

"Los gobiernos son autónomos, son soberanos los estados, nada más es transparentar la información, no ocultar nada, es quién es quién o cómo estamos, decir la verdad sin ánimo de perjudicar a nadie, sino que quienes mandan, que son los ciudadanos, sepan, que hay transparencia", indicó.

El mandatario aseguró que la asistencia es decisión de cada quien y cada Gobierno es autónomo.

"Siento que el que se levanta temprano tiene una ventaja, porque los pedacitos de suerte se reparten temprano y el que no se levanta pues ya no alcanza boleto", aseguró en conferencia matutina.

Aseguró que la información tampoco fue dada con afán de politizar, ya que mencionaron también a Gobernadores de estados con bajo índice delictivo.

Ayer, junto con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, el Presidente informó que los Gobernadores de Nayarit y de Querétaro-actual titular de la Conago- no se han presentado a una sola reunión de seguridad.

Detalló también que mandatarios de estados con altos índices delictivos tampoco asisten de manera frecuente a las mesas como es el caso de los panistas de Guanajuato, Tamaulipas y Chihuahua; los priistas de Sonora y Coahuila; el perredista de Michoacán, y el morenista de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

Ayer, el presidente se negó a criticar a los mandatarios faltistas, pero reconoció que no es recomendable que se ausenten de las reuniones.

"Esto es lo que se viene haciendo y pidiéndole a las autoridades locales que se apliquen también, muchos lo hacen, otros delegan, eso no es recomendable. Este es el problema que más le preocupa a la gente y por eso debe de tener toda la atención, más que otros, y hay veces que no se atiende de manera directa", aseveró.

Tras sus declaraciones, Gobernadores panistas reclamaron a López Obrador una estrategia de seguridad en lugar de polarizar y descalificar a Mandatarios.

"Cuando no existe estrategia del Gobierno de la República para combatir los delitos de competencia federal, las políticas son huecas y los resultados son nulos. No por mucho madrugar amanece más temprano, ni se obtienen mejores resultados", expresaron en un pronunciamiento nueve líderes del blanquiazul.