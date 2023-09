No habrá mañanera ni pleitos, pero proyecto sigue, dice AMLO

Ciudad Juárez.- En un tono de despedida, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este jueves que quien lo suceda en el cargo tal vez pondrá fin a las mañaneras y también a los pleitos que ha protagonizado con diversos actores políticos y sociales.

Sin embargo, confió en que pueda dar continuidad al mismo proyecto político que impulsó durante su sexenio.

PUBLICIDAD

Durante un recorrido por las oficinas de la Consejería Jurídica, en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo se pronunció por respetar el estilo de quien llegará a la silla presidencial en 2024.

"(Habrá) continuidad con cambio, porque no va a ser igual -y no va a ser igual- porque no somos iguales, cada quien tiene su estilo y hay que respetar eso", dijo.

"Pero que siempre tengamos como objetivo, como ideal, el ayudar al pueblo, a los más pobres, el no mentir, no robar, el no traicionar, con eso, aún cuando no haya mañanera, aún cuando no haya pleito como hay (...), pero que el proyecto de nación avance en beneficio de todos".

Rodeado de funcionarios, el político tabasqueño informó que está listo para cerrar su ciclo, al finalizar el sexenio, y celebró que exista relevo generacional.

"Me voy, ya cierro mi ciclo, me queda un año, pero siento que ya se sentaron las bases, se avanzó y hay relevo generacional, o sea, hemos logrado que haya cuadros que le den continuidad a lo que ya se inició", expresó.

En este marco, el presidente anunció que prepara dos paquetes de reformas, entre los que se incluye una adición al derecho constitucional a la salud, para que se establezca la obligatoriedad de asignar un presupuesto más elevado, año con año.

"En la Constitución está el derecho a la salud, por ejemplo, pero en la práctica no se cumple, es letra muerta, entonces hay que buscar la forma, como se establece en la pensión de adultos mayores, que se obliga a que esos derechos cuenten con presupuesto y que año con año se vaya incrementando, porque si no es un principio, entonces eso nos falta", refirió.

Detalló que un primer paquete de modificaciones en materia social contempla reducir de 69 a 65 la edad para otorgar pensión de adultos mayores y elevar a nivel constitucional los apoyos para discapacitados.

El segundo paquete, dijo, también implica cambios a la Carta Magna y buscará que los jueces, magistrados y ministros sean electos por voto directo y secreto, en las urnas.

Agradece a CJEF batallas legales En medio de la confrontación con el Poder Judicial, el presidente agradeció a los funcionarios de la Consejería Jurídica las batallas legales que han dado para defender su proyecto.

El mandatario sostuvo que hay quienes se han dedicado a obstaculizar a su Gobierno, pero aseguró que ha logrado concretar los cambios que se propuso.

"Muchas gracias por todo lo que hacen en beneficio del pueblo, todo lo que hacen para la defensa jurídica del Gobierno, ya ven cuántos nos están obstaculizando, pero ahí vamos, vamos muy bien.

"Estamos llevando a cabo algunos cambios y siempre se generan reacciones. Por eso es importantísimo el tener el apoyo de todos, afortunadamente tenemos bastante apoyo de la gente, que es lo más importante. Ustedes están ayudando mucho, mucho", señaló.