No habrá carpetazo en caso Colosio: López Obrador

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en casos como el asesinato del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio, ocurrido en 1994, no habrá carpetazo porque los mexicanos tienen derecho a saber qué pasó.

"No hay que agotar ninguna posibilidad de investigación, no cerrar el caso, deben ser expedientes abiertos, porque fue un crimen deleznable que debe ser aclarado. No porque pase el tiempo ya deben olvidarse estos casos", respondió al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia de prensa.

"Y tener la postura de exigir el esclarecimiento de los hechos, o sea, siempre, no sólo los familiares, todos los mexicanos debemos pedir que estas cosas se aclaren y en lo que corresponde a nosotros como autoridad pues ver qué procede legalmente, pero no dar carpetazo a ninguno de estos asuntos".

Respecto a la carta que enviaron los padres de Mario Aburto, procesado como autor material del crimen, pidiendo su liberación, el Mandatario dijo que instruyó a la Secretaría de Gobernación para atender la petición.

"Ya leí la carta de los papás de Aburto, ya la entregué a la Secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero) con la indicación de que se haga lo que por ley corresponde. Si hay posibilidades de reabrir el caso legalmente, se hará", aseguró.

"Me va a entregar un dictamen la Secretaria de Gobernación sobre este asunto".