'No habrá cambios a Ley de Ciencia y Tecnología sin consultar a expertos'

Ciudad de México.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que no se realizará cambio alguno a la Ley de Ciencia y Tecnología, sin antes escuchar a los profesionales de la investigación, publicó El Universal.

Lo anterior en respuesta a las inquietudes expresadas por la comunidad científica con respecto a la iniciativa de la senadora de su partido, Ana Lilia Rivera, que busca sustituir la actual Ley de Ciencia y Tecnología, por la Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología, al considerar que la legislación vigente es “inadecuada” pues bloquea la consolidación de dinámicas nacionales de producción de conocimiento con rigor científico, el florecimiento de fuerzas productivas y la independencia tecnológica del país.

“Jamás realizaremos ningún cambio legislativo que afecte la política científica. Vamos a tomar en cuenta la opinión de todos, porque la ciencia, la tecnología y la innovación son los motores de desarrollo para la nación”, afirmó el también coordinador parlamentario.

El también presidente de Jucopo, agregó que en el Senado reconocen que México debe apostar por fortalecer la ciencia y la tecnología para ser competitivos en el futuro, por lo que Morenaimpulsará una agenda política nacional de la mano de la sociedad que permita dar solución a los problemas sociales.

“No se preocupen, es apenas una iniciativa que tiene que pasar por el análisis de las comisiones dictaminadoras y luego por el pleno. Damos nuestra palabra de que no vamos a hacer nada a espaldas de la ciencia y la tecnología, no legislaremos nada en contra de ustedes, no cambiaremos leyes que les afecten, los escucharemos, y antes fortaleceremos el sector”, enfatizó.

El pasado viernes 15 de febrero, la presidenta de la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, Beatriz Paredes (PRI), anticipó que se realizarán una serie de consultas para analizar la iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología, presentada por Morena, debido a que contiene “aspectos polémicos” como la desaparición de órganos consultivos donde está involucrada la comunidad científica y académica.