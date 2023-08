No habrá abrazos, hay experiencias exitosas con FCH: Xóchitl

La senadora Xóchitl Gálvez advirtió que de llegar a la Presidencia de la República su gestión se enfocará en una estrategia bien pensada para evitar "los abrazos" de la 4T y retomar experiencias exitosas de la Administración calderonista.

"Hay delitos que si son del fuero federal y el presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) trata de señalar a Guanajuato como el responsable del crimen organizado y para eso tenemos el Ejército, al Gobierno federal, entonces yo sí creo que de entrada no van a haber abrazos, eso sí lo dejo de manera clara y sí debe haber una estrategia bien pensada", dijo en su paso por territorio guanajuatense.

Ejemplificó que la Policía Federal contaba con buenos cuadros y que, mientras existía, esa corporación tenía presencia en las carreteras.

"Pero el presidente en aras de que todo lo pasado está mal, destruyó todo y lo nuevo no ha terminado de cuajar, no acaba de funcionar, yo me he dado cuenta que antes al menos la Policía Federal se veía en las carreteras, hoy la Guardia Nacional no existe, con todo el respeto, por eso el miedo y el terror en las carreteras de Guanajuato, que no están siendo vigiladas

"Si el gobernador (Diego Sinhue Rodríguez) de alguna manera no está haciendo un buen trabajo, pues para eso está la Guardia Nacional para entrar al quite, pero pareciera que tampoco quieren entrar al quite la Guardia Nacional, entonces hay que hacer un trabajo integral, vendrá mi propuesta en materia de seguridad pública estoy trabajando ya con expertos (...) me parece que hay experiencias exitosas en el Gobierno de (Felipe) Calderón que podríamos retomar, obviamente lo que más se le critica Calderón es la rapidez con la que quiso enfrentar (al crimen) sin tener la estrategia terminada", expuso ante medios.

Sin embargo, recordó que la actual gestión morenista ya suma más de 160 mil personas asesinadas, cifras que no se comparan con los anteriores sexenios.

La hidalguense llamó a López Obrador a sentarse con los ciudadanos para escuchar las demandas de seguridad y oír a las mujeres que han perdido a sus hijos por la violencia.

"Yo no he visto al presidente de una reunión abierta con la gente y decir 'esta es nuestra estrategia', nomás se la pasa diciendo que si el fiscal, que si el gobernador, a mí sí (...) me van a ver ahí sentándome con quien me tenga que sentar, pero no puede (López Obrador) seguirle dándole pretextos a la gente, la gente que no da resultados da pretextos y el Presidente se la ha pasado dando pretextos", reclamó.

'Libros, herramienta de politiquería'

Gálvez advirtió que los libros de Texto Gratuitos son una herramienta de politiquería más para la 4T

"En lugar de dar herramientas a los jóvenes para que tengan un buen futuro, los nuevos libros de texto de la @SEP_mx serán una herramienta más de politiquería. ¡Basta de condenar a México a la ignorancia! Debemos apostarle a que las próximas generaciones puedan trabajar en robótica, ciencia, ingeniería e inteligencia artificial. ¡Sí al aspiracionismo con educación de calidad!", lanzó vía