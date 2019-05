No esperaba la renuncia de director del IMSS: Ssa

Ante la renuncia como director del IMSS por parte de Germán Martínez, Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, aseguró que la decisión de Martínez lo tomó por sorpresa.

"No la esperaba en este momento, porque en este momento el IMSS Bienestar, que es una de sus adoraciones, está cumpliendo años.

"Lo conocí hace unos meses y me conmovió su calidad humana y, a pesar de que tiene una respuesta visceral muy clara él como persona, consideré que estaba haciendo un esfuerzo para que se integrara como parte de una las necesidades del sistema de salud mexicano, que hubiera una integración entre los Institutos de Seguridad Social, la Secretaría de Salud en su componente central y de los estados", dijo Alcocer Varela en un video difundido por el área de comunicación social de la Secretaría de Salud.

REFORMA publicó que Germán Martínez presentó este martes su renuncia como director general del IMSS.

En una carta dirigida al Consejo Técnico del organismo, Martínez acusó que funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público buscan injerir en el Instituto y que el control excesivo del gasto afecta la operación del mismo.

El funcionario señaló que se requiere una gran reforma legal y no una reglamentaria para acoplar el IMSS al sistema universal de salud, al modelo preventivo y al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.