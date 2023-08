No escuché nada, no ofreceré disculpas: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no escuchó las preguntas de los reporteros sobre los jóvenes desaparecidos en Jalisco y afirmó que no va a ofrecer disculpas porque, dijo, no se burló.

Al iniciar su mañanera en Palacio Nacional, sin pregunta de por medio, el mandatario sostuvo que todo fue una mentira y una burda manipulación, y que nunca se burlaría del dolor o la desgracia de la gente porque no es “perverso”.

“Ellos son capaces de todo, yo no, no somos iguales, yo tengo principios, tengo ideales, soy un hombre de sentimientos, no me puedo burlar, del dolor, de la desgracia de los demás, nunca lo he hecho. No tengo por qué ofrecer disculpas porque sencillamente fue un invento”, soltó.

“Y estamos atendiendo el tema lamentable del asesinato de estos jóvenes, pero vienen algunos aquí a buscar las podridas y cuando no las encuentran, las inventan, afortunadamente la gente nos tiene confianza y saben que nosotros no somos perversos”.

En la conferencia del miércoles, después de dos horas de abordar otros temas, López Obrador no había tratado el tema de la desaparición de los cinco jóvenes jaliscienses.

“Quiero aclarar lo de ayer, que dio pie a una burda manipulación, ya no saben qué hacer estos corruptos y sus voceros; ayer, como a ustedes les consta, al final de la conferencia, ya cuando habíamos terminado, empezaron a gritar y no escuché nada, nada”, argumentó.

Dice que hay avances del caso Jalisco

López Obrador afirmó que hay “algunos avances” en la investigación sobre la desaparición de los jóvenes en Lagos de Moreno.

Sin embargo, el mandatario no reveló cuáles y, a seis días de los hechos, pidió esperar.

“Hay varias hipótesis, pero hay que esperar, no adelantarnos, vamos a que se avance más en la investigación. Y sí hay algunos avances en la investigación, pero vamos a esperar”, solicitó.

“Hace falta todavía que se hagan todos los análisis para identificarlos bien, no adelantarnos”, respondió.

En la mañanera, López Obrador informó que un grupo de agentes especializados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coadyuva en las indagatorias que realiza la Fiscalía de Jalisco.

“Sí, sí, sí, están haciendo su trabajo, es muy lamentable, muy triste esto que está sucediendo”.

A pregunta expresa, López Obrador afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) va a decidir si atrae el caso.

Esto, luego de que Jalisco pidió que la FGR lo investigue debido a que, según Alfaro, es un asunto de competencia federal por tratarse de delincuencia organizada.