No escondemos nada, responde Samuel a PRIAN

Monterrey, México.- Ante los cuestionamientos de priistas y panistas sobre que se bajó de la contienda Presidencial porque algo esconde en su Administración, el emecista Samuel García aseguró que decidió no competir para que no se robaran lo que han cuidado en dos años.

En un evento de entrega de camiones del transporte público, en Parque Fundidora, García señaló que su gabinete es incorruptible y nunca iba poner en riesgo su gestión por una ambición personal.

"Anduvieron dos o tres días los del PRIAN diciendo que qué ocultábamos, que porqué le tenía miedo a poner un interino, que qué escondía", dijo.

"No hay nada que esconder PRIAN, porque a diferencia de ustedes, aquí somos incorruptibles y si no los dejamos entrar al Gobierno es para que no se robaran lo que hemos cuidado dos años".

Indicó que no ejerció un solo minuto la licencia solicitada y admitió que corrían ese riesgo de que pudieran alguien no afín a su equipo, por eso decidió no competir.

"No ejercimos ni un solo minuto la licencia que nos habían concedido", alegó.

"Siempre supimos que corríamos un riesgo y que Congreso no iba designar a alguien de este equipo y siempre se dijo muy claro que no íbamos a arriesgar a Nuevo León.

"No íbamos a dejar un solo minuto que llegara alguien fuera del equipo del nuevo Nuevo León porque han sido tantos resultados, tantos ahorros tantos récord, que no podía estar un proyecto personal por encima del gran Estado de Nuevo León".

Agregó que en la entidad hay un solo gobernador que es él y desde el sábado ejerce sus funciones.