No es momento de reclamos, dice Gálvez a AMLO

Acapulco, México.- Xóchitl Gálvez advirtió que debido a la emergencia nacional por los efectos del huracán "Otis", no es momento de hacer reclamos ni de división en el país.

Repitió al presidente, Andrés Manuel López Obrador que está ayudará en lo que le digan.

En Azcapotzalco, durante la feria de la Gelatina, la aspirante presidencial dijo que está lista para participar en labores de ayuda a los damnificados.

"Me sumo a las condolencias al pueblo de Guerrero, lo hice ayer en un video, pero también creo que no es momento de división, no es momento de reclamos, es momento de ayudar.

"Yo les pido que ayudemos a Guerrero con todo lo que podamos, a medida de nuestras posibilidades, una bolsa de arroz, una bolsa de frijol, una bolsa de azúcar", dijo Gálvez, tras un mensaje del presidente López Obrador donde acusó que hay desinformación de los medios que muestran lo sucedido y politiquería con fines electorales.

La responsable del Frente Amplio por México nuevamente remarcó que la situación de Guerrero es grave, porque un millón de personas están sin agua, sin luz y sin alimento.

Convocó a la gente a sumar y hacer llegar la ayuda a Guerrero.

"Yo le he pedido al presidente de la República que me diga en qué le ayudo, yo estoy lista para sumarme y que él diga en dónde, él cuenta conmigo.

"Cuenta en todo momento con su servidora para trabajar por Guerrero", mencionó.