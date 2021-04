No es justa petición de médicos privados: AMLO

Agencia Reforma / Andrés Manuel López Obrador-

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no es justa la petición que hacen médicos privados para que los vacunen contra el Covid-19.

"Ayer convocaron a una manifestación, no reunieron gente. Y no es que yo esté en contra de ellos, es que no es justo el querer decir 'a mí me vacunas', ¡no! Si no te corresponde, no.

"Ah, pero como soy médico y me pongo mi bata blanca voy a los medios de comunicación, voy al Reforma, voy al Universal, voy a los programas de radio. Qué barbaridad cómo no van a vacunar a los médicos... pues tenemos que vacunar a los adultos mayores, son los más vulnerables", expresó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que el Gobierno sí ha vacunado a los médicos privados; sin embargo, dijo que existe una campaña de manipulación para que el personal de salud privado se le "eche encima".

"Y decir también que en atención del Covid se vacunó a médicos y enfermeras del sector público y privado, porque es mucha la manipulación, haciendo campaña para echarnos a los médicos encima que no los vacunamos, ahí están convocando a manifestaciones", mencionó.

López Obrador anunció además el arribo de dos vuelos, uno con 500 mil dosis de Sinovac y otro con 487 mil 500 de Pfizer, y aseguró que ya se cuentan con todas las vacunas necesarias para inmunizar a los adultos mayores.

"Quiero informarle al pueblo que ya tenemos en todas las entidades todas las dosis de vacunas que se requieren para terminar de vacunar, antes de que concluya este mes, a todos los adultos mayores. Estás vacunas (de hoy) ya se van a utilizar para iniciar la aplicación de segundas dosis y comenzar también la vacunación de 50 a 59 años", informó.

El presidente añadió que mañana informará de la vacunación a todos los maestros del sector público y privado, a quienes se planea vacunar al mismo tiempo que a los adultos mayores.