No es el cargo, es la causa, asegura Creel

El diputado federal Santiago Creel asume la construcción del Frente Amplio por México como una causa personal en la que no importa el cargo.

"La primera causa que abracé fue la causa de la democratización del País y es exactamente eso lo que está en riesgo, lo que quiere aplastar López Obrador, la democracia y nuestras instituciones", sostuvo en entrevista.

A unas horas de haber dado un paso a un costado para sumarse al proyecto de Xóchitl Gálvez y renunciar a sus aspiraciones de ser el candidato presidencial de 2024, Santiago Creel aseguró que quienes participan en el Frente Amplio no son adversarios, sino aliados políticos que buscan cambiar el rumbo del País.

A manera de analogía, explicó que es como una convocatoria a una "selección nacional" donde no importa quién sea el "capitán", siempre y cuando el resto de los interesados aporte al equipo.

Tras hacerse a un costado, ya solo compiten por esa capitanía las senadoras Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, una de las dos será coordinadora del Frente Amplio por México a partir del 3 de septiembre.

"Es una suma de talentos porque todos estamos conscientes que México vive una situación de emergencia nacional, no hay interés personal que valga más que lo que vale México.

"Imagínate si hubiéramos llegado a esta selección todos peleados, con patadas debajo de la mesa, con una circunstancia de adversarios, y de tener que curar heridas. Tenemos que privilegiar lo importante, que es que el País encuentre un camino diferente a la violencia, a la quiebra del sistema de salud y a la desatención del sistema de salud", describe.

Cuesta trabajo creer que tanto Enrique de la Madrid como tú renuncien con tranquilidad a su aspiración por la Presidencia de la República.

"Es una competencia, pero no lo es, lo explico porque parece una contradicción. Es una competencia porque existen varios aspirantes que quieren un mismo cargo, pero no lo es en el sentido de que no es una competencia electoral porque de lo que se trata, en un frente, es vernos como aliados.

"Tomé una decisión: buscaba ser aspirante y coordinador, pero en el fondo la causa es cambiar a México, en ese sentido mi decisión está tomada desde el 2019, cuando pusimos tabique sobre tabique primero en Va por México y hoy en día con el Frente Amplio por México; yo sabía que no dependía de mí si iba a ser el coordinador o no, dependía de quienes iban a tomar la decisión, que era la gente".

Ahora si es Xóchitl ya sabemos cuál será tu posición en el Frente, como coordinador de campaña, pero si es Beatriz Paredes, ¿dónde jugarás?

"Será la misma... ah bueno, en el espacio que me corresponda ocupar de acuerdo con la coordinación y, en concurrencia, con los partidos. A ver, lo pongo más fácil, en un escenario que no tenga un cargo oficial, yo ya tomé una decisión: estar en la primera línea de defensa, ahí voy a estar por mi decisión libre, si me dicen que me va a tocar el balón, voy a ser el medio o el portero, ahí voy a estar porque esto es un equipo y así se hace un Gobierno de coalición.

"Esta primaria va a cambiar el sistema político de partidos, va a ser difícil que las dirigencias vuelvan a designar las candidaturas, además vamos en camino a un Gobierno de coalición y de integración plural, no solo el Ejecutivo, sino la coordinación en el Congreso, y luego hay figuras que van a emerger, como un jefe de gabinete, vamos a abrir brecha en el sistema de partidos, con su democratización".

¿No se acaba tu vida política?

"Para que se te acabe la vida política, primero debe ser tu decisión; siempre he pensado que la vida da muchas vueltas y una derrota puede ser en un triunfo, y un triunfo puede ser el principio de una derrota. En mi caso, no lo asumo como una derrota porque no es el cargo, es la causa, y ahí está la diferencia".