No es capricho exigir pagos: CNTE

Ciudad de México— Líderes de la CNTE afirmaron que exigir el pago puntual de su salario no es ningún capricho, sino un derecho que los Gobiernos federal y estatales deben garantizar.

Los dirigentes criticaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador por llamar al magisterio michoacano a tener conciencia y liberar las vías del tren que mantienen bloqueadas desde hace 15 días en demanda del pago de salarios y prestaciones.

Eloy López Hernández, secretario general de la Sección 22 de Oaxaca, reprochó que desde hace un año los Gobiernos federal y estatal dejaron crecer el conflicto en Michoacán.

"Mientras no se supere y mientras no se hagan los pagos correspondientes no es un capricho, sino una necesidad.

"Es de ley y no debería ser una exigencia que se nos pague nuestro sueldo. Aludo a que el Gobernador, porque son trabajadores estatales, asuma la responsabilidad que le corresponde", expresó en entrevista con REFORMA.

Hernández aseguró que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Sección 22 de Oaxaca mantienen una buena relación con la Administración federal.

Enrique Enríquez, líder de la Sección 9 de la Ciudad de México, urgió a que se cumpla con los pagos de los trabajadores de la educación.

"Es un derecho de los maestros que se les paguen todos los adeudos, prestaciones, bonos y quincenas, y se regularice la situación laboral.

"No es capricho porque meses antes que terminara el 2018 se pidió que se resolviera el problema y no se hizo caso. No es capricho de los maestros tomar las vías del tren", expresó.

Consideró que la CNTE está consciente del problema, pero, afirmó, quien no lo está es el Gobernador Silvano Aureoles.

"Es una irresponsabilidad política del Gobernador del Estado de Michoacán dejar sin sueldo a los maestros", enfatizó.

Afirmó que la CNTE mantiene una comunicación correcta y estable con funcionarios del Gobierno federal.