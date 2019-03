No eran precisamente edecanes: Conavim

Ciudad de México— La titular de la Comision Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), María Candelaria Ochoa, puso en duda que las mujeres que fueron contratadas por el sindicato petrolero para participar en un desfile en Agua Dulce, Veracruz, sean edecanes.

"No eran edecanes propiamente dicho, ellos dijeron 'edecanes', ahí está la foto que no eran precisamente edecanes verdad", expresó.

-¿Qué eran, trabajadoras sexuales?, se le preguntó a la funcionaria.

"No lo sé, pero me parece que en un evento en donde estamos reivindicando la Expropiación Petrolera, pues no es correcto hacer eso", respondió.

En el marco de la conmemoración de la Expropiación Petrolera de 1938, la Sección 22 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) contrató a edecanes para desfilar en lencería, lo que fue criticado por legisladoras, activistas y usuarios de redes sociales.

La titular de la Conavim enfatizó que el cuerpo de las mujeres no debe cosificarse ni utilizarse como un "gancho".

"Me parece que eso no contribuye a relaciones de igualdad. Me parece que eso no garantiza acciones de igualdad para las mujeres", subrayó.

"Yo creo que cada vez las mujeres tenemos que ser más conscientes de que el uso objetual de nuestro cuerpo es violencia, y yo estoy convencida que muchas en este momento pues lo hacen por un trabajo, pero evitemos cada vez más que nuestro cuerpo sea utilizado para el disfrute y gozo de los otros".