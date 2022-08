No debemos pelearnos con EU: López Obrador

Monterrey— A punto de iniciar las consultas por posibles violaciones de México al T-MEC, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que se debe procurar no pelear con el vecino del norte.

"Debemos de procurar siempre mantener relaciones de cooperación, respeto a nuestras soberanías y de amistad entre los pueblos de Estados Unidos y México, y desde luego, procurar resolver de manera pacífica y mediante el diálogo todas las diferencias, no pelearnos con el gobierno de Estados Unidos", afirmó el Ejecutivo.

López Obrador, quien ayer firmó en Monterrey un plan para surtir de agua a esa ciudad, había visitado por la mañana la Casa Blanca, en la Cuarta Región Militar, un lugar donde en 1943 los entonces presidentes de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y de México, Manuel Ávila Camacho, firmaron el Programa Brasero para que mexicanos fueran a trabajar al norte de manera legal.

El presidente afirmó que la mayor lección de esa Casa es que se debe de procurar la buena relación con Estados Unidos, un país que llamó a revisar la posible violación del T-MEC por parte de México para beneficiar a Pemex y a la CFE con la producción de energías 'sucias'.

"Yo le he expresado al Presidente (Joe) Biden que ya no aplica aquella frase atribuida a Porfirio Díaz, según la cual 'pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos'. Le he dicho al Presidente Biden que ahora podemos decir: 'Bendito México tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos', y eso tiene que ver con el desarrollo de esta región", añadió López Obrador.

La Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, informó a inicios de agosto que las primeras pláticas para la revisión en torno a la posible violación del T-MEC, que también solicitó Canadá, se realizarían entre el 14 y el 19 de agosto.

Analistas han advertido sobre los costoso que resultaría para México envolverse en su discurso nacionalista e incumplir las reglas del T-MEC.

"En última instancia, es probable que AMLO se doblegue, ya que simplemente hay demasiado en juego, pero lo preocupante es cuán lejos ya lo ha llevado y cuánto más parece estar dispuesto a llegar", aseguró esta semana la empresa financiera JP Morgan.