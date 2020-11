No debemos nada a estados: AMLO

Agencia Reforma

Ciudad Juárez— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se les debe nada a las entidades del país, ante la solicitud de mayores recursos para el próximo año que hicieron los gobernadores integrantes de la Alianza Federalista.

“Esto es lo que establece la ley, hay que modificar la Constitución, tendrían que presentar una iniciativa para que cambien la fórmula de la Ley de Coordinación Fiscal. Es un asunto constitucional y lo tienen que ver con la Cámara de Diputados”, apuntó.

Dijo que no recibió la carta enviada por el grupo de mandatarios y adelantó que el único funcionario que los atenderá es el secretario de Hacienda.

“Lo que no quiero es que vayan a utilizar a la institución presidencial con propósitos electorales, como que eso no corresponde, tiene que haber una relación de respeto. Entonces, ¿quieren tratar sus asuntos? Con el secretario de Hacienda, que tiene instrucciones de atenderlos, los ha atendido siempre, la secretaria de Gobernación, pero yo creo que se debe de respetar la investidura presidencial, creo que a todos nos conviene. Ese es mi punto de vista”, comentó.

Durante su conferencia de prensa matutina exhibió las participaciones federales millonarias que recibieron los estados del país, entre los que se encuentra Chihuahua con 19 mil 611 millones de pesos.

“Y ya quedamos, ya hemos hablado de que las deudas personales se concluyen cuando uno se muere, las deudas de los gobiernos se trasladan de generación en generación, entonces esas deudas no las queremos”, agregó.

Dijo que cada uno actúe de conformidad con lo que establece la Constitución y las leyes, sin exabruptos, que haya respeto y también libertad de expresión, manifestación de las ideas.

“Yo no les estoy diciendo que ellos no hablen, no: que se expresen, que se manifiesten, porque también yo voy a ejercer ese derecho”, advirtió.

A través de un comunicado oficial, los gobernadores de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Jalisco, Colima, Chihuahua y Aguascalientes suscribieron que se revise el esquema de distribución en la coordinación fiscal, el llamado pacto fiscal, esto con la intención de que “ningún estado del país puede recibir menos recursos en términos reales que en el año 2020”. (Pavel Juárez)