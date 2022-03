'No creo que el INE se atrevan a censurarnos', dice AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se preguntó si el INE se atrevería a censurar la mañanera al hablar sobre las libertades que existen en México, específicamente la de expresión.

Durante su conferencia matutina, el mandatario realizó diversos comentarios sobre sus opositores y cómo usan, "de manera hipócrita", temas como defender el medio ambientes, derechos humanos o no permitir la corrupción.

Al respecto, aprovechó para decir que afortunadamente existe la mañanera, como medio para la réplica y que nadie podría censurar el espacio, sin embargo el tabasqueño dudó por un momento.

"No creo que se atrevan a censurarnos, ¿ustedes creen que se atreverían? ¿Quién? El INE", expresó entre risas.

Agregó que quien también podría censurar la conferencia es el Poder Judicial.

"Una cosa es el presidente y otro ministros, y hay otros ministros que vienen también del antiguo régimen que están muy molestos... y jueces, lo mismo, no todos afortunadamente. En fin vamos a seguir haciendo uso de nuestro derecho a la réplica", comentó.

Momentos antes habló sobre los periodistas Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva a quienes, aseguró, no se les censura ni se presiona para que salgan de sus espacios.

"Nosotros nunca vamos a reprimir a ningún periodista ni vamos a reprimir a nadie. No le voy a pedir nunca al director de un periódico, porque además eso es inmoral, el que quite a un periodista incómodo.

"No, ahora que no aparecía Loret yo quería que apareciera en W porque si no iban a decir que ya los estábamos censurando... que siga su camino, tiene todo el derecho a expresarse", comentó López Obrador.