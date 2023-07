No compraremos marca Mexicana: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Gobierno federal no comprará la marca Mexicana, pues quedaría en litigio y significaría adquirir un "pleito".

"No (puedo negociar con los que sí quieren que la compre) porque la marca quedaría en litigio y no queremos comprar un pleito. Pero, lamentable quisimos, les hice un llamado a los abogados, y a los trabajadores, y no.

"Entonces, ya estamos esperando, tengo una reunión el sábado para decidir esto. Y aquí vamos a informarles que lamentamos mucho, pero no vamos a poder comprarles la marca", comentó López Obrador en conferencia.

Ayer, los exempleados de Mexicana de Aviación le solicitaron una prórroga al presidente para conocer la decisión de los Magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Laboral y se pueda saber si se concreta o no la venta de los bienes de la extinta aerolínea.

Cabe recordar que a finales de mayo los exempleados de la firma aérea dieron a conocer que tenían hasta el 5 de junio pasado para destrabar la venta de los bienes. Sin embargo, el presidente les otorgó un mes más.

En enero pasado se dio a conocer que el Gobierno federal adquiriría por 816.8 millones de pesos algunos activos de la extinta aerolínea.

Sin embargo, el proceso se detuvo porque 229 jubilados de la aerolínea interpusieron amparos que impiden la venta de dichos activos.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que la nueva aerolínea podría llamarse "Maya", ya que es un nombre que el Gobierno ya tiene registrado.

"Ya la tenemos registrada, registramos varias (marcas). ¿Qué creen que pasa? Aquí dije que era posible que se llamara Maya y fueron ese mismo día a registrar la marca. ¡Cómo hay coyotes eh...! ¿Por qué van a registrar (los coyotes a la marca Maya)? Pues para que cuando uno vaya a querer usarla ya esté registrada, ya tiene dueño y hay que comprarla.

"Nada más que (los coyotes) fueron a registrarla, pero ya la habíamos registrado nosotros. Entonces, ya voy a registrar Peje, AMLITO no se puede porque está prohibido, pero nada, yo no registro nada", contó.

López Obrador aseguró que en diciembre de este año comenzarán a volar los primeros aviones de la nueva aerolínea.

"Ya en diciembre empiezan a volar los nuevos aviones de la línea, en diciembre, sólo estamos esperando esto de la marca", añadió.