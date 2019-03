No competirá el PES en Puebla

Ciudad de México— La resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la pérdida de registro impide al Partido Encuentro Social (PES) participar en la elección extraordinaria por la Gubernatura de Puebla.

La consejera Pamela San Martín explicó que, en tanto no haya alguna resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en otro sentido, el fallo del INE sigue vigente.

Por tanto, dijo, el PES no tiene registro local rumbo a los comicios poblanos del próximo 2 de junio.

San Martín precisó que el PES podría ir en alianza con Morena, el PT y el PVEM sólo en el caso de la elección de las alcaldías que se elegirán el primer domingo de junio en la entidad.

"El PES sí participa en la elección de ayuntamientos, no en la de la Gubernatura. La participación del PES es para efecto de la elección de ayuntamientos porque el PES en este momento no está participando en la de la Gubernatura", indicó.

La también presidenta de la Comisión de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2017-2018 detalló que los nuevos comicios de gobernador derivan de la muerte de la Mandataria Martha Érika Alonso, y la elección de cinco ediles es por anulación de los resultados del 1 de julio de 2018 en Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma.

"La diferencia de por qué (el PES) sí puede participar en la de ayuntamientos y no en la de la Gubernatura es porque las de ayuntamientos son elecciones extraordinarias que derivan de una anulación.

"En el caso de la Gubernatura, estamos ante una elección extraordinaria por ausencia definitiva de la Mandataria. Es un nuevo proceso electoral, no es la reposición de uno anterior, y quienes pueden participar en son los partidos que actualmente tienen registro", apuntó.

Diferenció el caso del Panal, que sí participará en la contienda por la Gubernatura poblana.

"El otro ejemplo lo tienes en el Partido Nueva Alianza (Panal), que sí participa en la elección de la Gubernatura, pero participa como partido local, no como partido nacional, porque obtuvo su registro local", añadió.

La consejera también recordó que aun cuando esté en litigio el registro del PES en la Sala Superior del TEPJF, no podrá ser un argumento válido para su participación en la elección local extraordinaria.

"En materia electoral, la interposición de medios de impugnación no suspende los actos de autoridad. Digamos que hasta en tanto resolviera otra cosa el tribunal, está firme, hasta este momento, la pérdida de registro (del PES).

"No se puede suspender por el simple hecho de presentar un medio de impugnación", aclaró.