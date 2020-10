No coman ansias, dice AMLO a opositores

Tomada de video

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a sus opositores que "no coman ansias", pues las diferencias que tienen se podrán resolver por la vía democrática, a partir del próximo año, aunque se dijo confiado en conservar el apoyo que tiene del 70 por ciento de los mexicanos.

De visita en Hermosillo, Sonora, el Mandatario se refirió a las críticas que generó el proyecto de rescate del estadio Héctor Espino y advirtió que sus opositores cuestionan todo lo que hace su Gobierno, pero de nueva cuenta les garantizó que serán respetados.

"Critican todo, cuestionan todo, antes callaban como momia ante lo que hacía el Gobierno, ahora no, ahora gritan como pregoneros, cuestionándonos, pero la transformación va adelante", sostuvo.

"Aquí aprovecho para decirle a nuestro opositores que los vamos a respetar, siempre, que no va a haber represión porque no somos iguales, nada más lo único que queremos es que se esperen".

López Obrador dijo que para resolver esas diferencias está la opción democrática y recordó que se aproximan las elecciones federales intermedias, además de que en 2022 se someterá a la revocación del mandato.

"Ya vienen las elecciones, podemos resolver nuestras diferencias, porque ellos quieren conservar el régimen corrupto de injusticias, de privilegios, de eso no tengo la menor duda, nosotros queremos cambiar, queremos transformar, entonces esas diferencias que tenemos que son de fondo y se pueden resolver por la vía democrática, con el método democrático", expuso.

"Va a haber elecciones en junio, en todo el País y luego yo me voy a someter a la revocación del mandato, en el primer trimestre del 22 se le va a preguntar al pueblo de México: ¿Quieres que continúe el Presidente o que renuncie? Porque soy demócrata y en la democracia el pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita, acepto esas reglas".

A los opositores, como el Frente Nacional AntiAMLO que exige su renuncia, el político tabasqueño les pidió esperar.

"Lo único que le pido a los conservadores que están molestos porque ya no hay corrupción y porque no va a haber corrupción, se acabó la corrupción, se va a desterrar por completo la corrupción, me canso ganso, lo único que les pido es que no coman ansias, que ya vienen esas dos fechas y que se sigan preparando para que de manera pacífica y por la vía democrática, si así lo decide el pueblos, entonces tengamos nosotros que retirarnos".

No obstante, el Presidente se mostró confiado en el apoyo que asegura tener de la mayoría.

"En tanto nos apoye el pueblo, pues vamos a seguir gobernando el País, hasta ahora nos están apoyando, según las encuestas, el 70 por ciento de los mexicanos, y yo no creo que se se vaya a perder ese apoyo porque vamos a seguir trabajando en beneficio del pueblo. Tengo muy claro que lo fundamental es atender, servir al pueblo, y por eso vamos a poder salir adelante y vamos a poder llevar a cabo la transformación de la vida pública de México".

Acompañado de la Gobernadora Claudia Pavlovich y de los Secretarios Román Meyer, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Luis Sandoval, de la Defensa Nacional, Rafael Ojeda, de Marina, y Arturo Durazo, de Seguridad Pública, así como por el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez, López Obrador encabezó la presentación de acciones de mejoramiento urbano.

En el evento realizado en el estadio Héctor Espino, el Mandatario volvió a destacar, como lo hizo ayer en Bavispe, la labor del Secretario Durazo, luego de afirmar que se mantendrá el apoyo a Sonora para garantizar la paz y tranquilidad.

También vamos, dijo, a apoyar para que haya paz y tranquilidad en Sonora, por eso nos acopañan el Secretario de la Defensa, el Secretario de Marina, al comandante de la Guardia Nacional, al Secretario de Seguridad Pública para mandar el mensaje claro de que no se va a permitir el que se establezcan grupos de la delincuencia organizada en la entidad.

"Ustedes tienen, entre otras cosas, la ventaja de que el Secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo, es sonorense, y lo dije ayer, lo repito ahora, es un servidor público ejemplar. Una gente dedicada al trabajo, un profesional, y sobre todo un hombre honesto que me ha ayudado mucho como coordinador del Gabinete de Seguridad Pública", aseveró.

El Jefe del Ejecutivo federal también resaltó la colaboración con el Gobierno de la priista Claudia Pavlovich.

"Nos hemos entendido muy bien, estamos trabajando juntos, independientemente de las banderillas partidistas, entendemos que cuando se tiene una responsabilidad de Gobierno, tiene uno que poner por delante el interés general, el interés de la colectividad", expresó.

"Todo nuestro respaldo a la Gobernadora de Sonora, le agradezco mucho porque ha sido muy respetuosa de la institución presidencial".