'No busco la confrontación con España, sino la reconciliación'

Ciudad de México— Luego que envió carta para pedirle que se disculpe por La Conquista, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no busca la confrontación con el Gobierno español, sino la reconciliación.

"Queremos que el 2021 sea el año de la reconciliación, entonces independientemente de la postura que se tenga sobre este tema esto abre la posibilidad de la revisión de nuestra historia, de conocer nuestro pasado, quien no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia donde va y no vamos, también lo aclaro, a caer en ninguna confrontación ni con Gobierno de España ni con ningún Gobierno",

"Es un planteamiento que estamos haciendo que pensamos conveniente para hermanar más a nuestros pueblos, para actuar con humildad, el poder es humildad, no es prepotencia, entonces eso es lo que se planteó, y aclarar que sí enviamos las cartas y por respeto no las dimos a conocer y no lo vamos a hacer hasta que se considere prudente por respeto al Gobierno español y por respeto al Papa Francisco".

Cuestionado sobre si pedirá también disculpas al Gobierno de Francia y al de Estados Unidos, el Mandatario dijo que lo hará 'en su momento'.

"Sí, en su momento, estamos haciendo esto primero porque son 500 años, ayer estuvimos en Centla, Tabasco porque ahí se llevó a cabo la primera batalla (...) nuestra propuesta es 'a ver vamos a ponernos al corriente, vamos a reconocer agravios y vamos a pedir perdón y vamos a reconciliarnos', eso es lo que se está proponiendo".

López Obrador aseguró que no está en riesgo la relación bilateral con España.

"No, para nada (está en riesgo), este es un asunto de voluntades y de conciencia de cada quién", sostuvo.