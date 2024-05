No apoyamos al impresentable de Beltrones, dice PVEM-Sonora

Hermosillo, México.- Luego que la candidata del Verde al Senado, Lizbeth Gutiérrez, promovió el voto a favor de Manlio Fabio Beltrones, el PVEM en Sonora rechazó apoyar al "impresentable" del priista.

"Es un tema eminentemente político, en el cual obviamente está atrás de todo ello Manlio Fabio Beltrones, la candidata tiene falsos argumentos", dijo a REFORMA el comisionado del Verde en Sonora, Sergio López.

"No tiene pruebas, al contrario, siempre se le dio todo el apoyo. Dejar en claro que el Partido Verde nunca, ninguno de todos los que estamos, a excepción de ella, votaríamos por los candidatos del PRIAN. Nunca votaríamos por un impresentable, innombrable como Manlio".

El martes, Gutiérrez denunció a su delegado por violencia política y promovió en sus redes sociales el voto a favor de Beltrones, quien aspira al mismo escaño, pero por los partidos de Oposición.

En un video difundido en X, Gutiérrez señaló que el delegado nacional de su partido, con funciones de secretario general del Verde en Sonora, Sergio López, incurrió en un trato que lastima la dignidad humana.

"Primero, se me registró como afromexicana, y segundo, no se me ha permitido hacer campaña. Me han cerrado las puertas del partido y me han obstruido la oportunidad de acceder a foros de exposición pública de mis propuestas", acusó.

En respuesta, López dijo que Beltrones busca dividirlos o "entretenernos" o generar una cortina de humo porque ve crecimiento del partido en la entidad, y lamentó que Gutiérrez "se haya prestado" a lo que calificó como una chicanada.

"Manlio es marrullero hasta más no poder, aquí lo está demostrando, en virtud de que va viendo un Partido Verde que va creciendo muy fuerte en Sonora. Todo eso obviamente a ellos no les gusta. Es una cortina de humo para al final irle a levantar la mano a Beltrones y creo que eso no es correcto", expresó López en entrevista.

-¿A qué atribuye que la candidata haya expresado su apoyo a Manlio?, se le preguntó.

"Yo pienso que hay afinidad entre ellos, en sus proyectos, yo pienso que desde hace tiempo ella se acercó, o él a ella, o los dos, y empezaron a a confabular en esta situación que la verdad lamento mucho", respondió.

"En el caso del partido, no hay ninguna división como se quiere hacer ver, hay una gran solidaridad de los compañeros; mi respeto a ella, Lizbeth Gutiérrez, yo le tengo todo mi respeto, obviamente no coincido que ella apoye a otro candidato, eso sí no".

El líder estatal del Verde rechazó los señalamientos en su contra de violencia política e insistió que siempre se apoyó a Gutiérrez para hacer campaña. Tan es así, dijo, que le dieron dinero, le nombraron un coordinador de campaña y le entregaron utilitarios para repartir.

"Fíjate que ella dice que yo incurrí en violencia, (...) de entrada te digo que niego todo porque yo desde que llegué, a ella siempre la he apoyado, la apoyé para ir a unos cursos al extranjero, yo tengo aquí seis meses, la apoyé para la fundación de las mujeres con buen dinero", sostuvo.

"Le apoyé para que hiciera una revista, se le apoyó para ser candidata, se le dieron brigadistas, se le dio utilitarios, se le dio publicidad, se le dio este todo el apoyo, entonces nunca se le ha tratado mal ni a ella ni a nadie, porque no es mi estilo, sin embargo, agarran estas mentiras para estar de una o de otra manera tratando de confundir o de dividir".

El comisionado del Verde hizo un llamado a Gutiérrez a "entrar en cordura", pues le está haciendo daño a un partido que, afirmó, le abrió las puertas y le dio la oportunidad de competir en el proceso electoral.

"Con mucho respeto le pediría a la candidata que ojalá desistiera de apoyar a Manlio Fabio Beltrones, que mejor apoyara a ella misma y a su compañera de fórmula. Ahí es donde está la sororidad, que apoye a su fórmula, no hay necesidad de apoyar a un impresentable", señaló.

-Ella dice que se le lastimó en su dignidad humana, como candidata, pues primero se le registró como afromexicana y después no se le dio oportunidad de acceder a fondos para presentar sus propuestas y hacer campaña, se le insistió al dirigente.

"Primero, el que se le haya inscrito en una acción afirmativa de ser afro fue un error, un error que se corrigió, no se le obligó en ningún momento. Fue un error que inmediatamente cuando nos dimos cuenta lo subsanamos", explicó.

"Pero que ella nos diga o tú me digas, o la opinión pública nos diga que ella está en esa acción afirmativa es totalmente falso, y segundo, te vuelvo a repetir, cuando ella dice que no la dejamos hacer campaña claro que la dejamos hacer campaña".

"Le nombramos un coordinador de campaña, le nombramos brigadistas, le dimos dinero, tenemos aquí los recibos firmados, obviamente un día sí se enojó porque llegó y me pidió para dos mil litros de gasolina para una gira que iba a hacer al sur y 50 mil pesos para comida y yo le dije que no podemos darle esa cantidad de dinero a un candidato porque no la tenemos, pero por el otro lado se le dio utilitarios, lo que maneja el Partido Verde: mochilas, bolsas, playeras, traía todo el material, entonces de eso a querer pedir algo más, pues ya no es posible".