No andamos buscando candidato, dicen en el Frente

Ciudad de México.- Los líderes del PRI y PRD aclararon que Marcelo Ebrard tiene las puertas abiertas del Frente Amplio por México pero no como candidato.

El líder priista, Alejandro Moreno, aseguró que todos los "desencantados" con el proceso interno en Morena son bienvenidos.

"¿No como candidato?", se le preguntó.

"No, nosotros tenemos el enorme compromiso de ir cumpliendo con las etapas que tenemos, la responsable para construir el Frente Amplio por México es Xóchitl Gálvez, con el apoyo de los partidos y la mayoría de la sociedad civil", respondió.

En ese mismo sentido se pronunció el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, quien aclaró que están dispuestos a caminar juntos para hacerle frente a la autocracia, al riesgo de la dictadura y la defensa de la democracia.

"Veremos qué decisión toma, si se mantiene o asume la humillación que le habíamos advertido", expresó.

"Se hizo la ilusión de que podría ser beneficiario de su amigo, pero no sabía que su amigo tiene una más amiga. Entonces si él dice 'yo quiero sumar fuerzas', nos sentamos a platicar y dialogar".

"¿Cómo candidato?", se le cuestionó.

"El Frente ya tomó una decisión abierta a la sociedad, se hicieron las invitaciones correspondientes para que todos los que quisieran caminar se sumaran y él se mantuvo hasta el final", contestó Zambrano.

"Digo un diálogo respetuoso lo podemos tener, pero no sobre la base de decir 'ya me jodieron allá, ahora vengo a que me den el espacio que yo buscaba allá y dénmelo aquí', no, aquí no son ni serán así las cosas. No andamos buscando candidato o candidata porque virtualmente ya la tenemos".

Alito Moreno previó que la ruptura de Ebrard con Morena dividirá a ese partido.

"Los de Morena salieron a gritos y sombrerazos, yo creo que les vamos a ganar en el 24. Les hace una fisura importante porque la gente se da cuenta que es una enorme simulación, es una buena fisura. El dirigente de Morena decía que estaba haciendo su chamba, y sí hizo un trabajo extraordinario, dividió a Morena, y eso es bueno para todos nosotros", opinó.

El priista añadió que en la Cámara de Diputados alrededor de 90 legisladores respaldaban al excanciller, por lo que habrá que ver cómo actuarán ahora con Morena.