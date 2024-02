No acepto calumnias, deben aprender a respetar: AMLO

Tras publicaciones de presuntos financiamientos del narcotráfico a sus allegados, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que siempre responderá a "calumnias" de medios internacionales porque deben aprender a respetar a su Gobierno.

"Con relación a las calumnias, al periodismo calumnioso de Estados Unidos, en especial del New York Times y de Univisión, que entró al debate de manera oficiosa, les repito que tienen que aprender a respetar al Gobierno de México y sobre todo al pueblo de México, que no se puede calumniar, que no aceptamos la calumnia, si no tienen pruebas", acusó el tabasqueño.

"Además, no deben actuar con prepotencia, y cada vez que publiquen un artículo calumnioso va a haber réplica, sea quien sea", advirtió desde Mazatlán, Sinaloa, al acudir a un evento por el Día de la Bandera.

Un reportaje del diario The New York Times reveló en la semana que el Gobierno Estados Unidos indagó posibles vínculos de aliados del Presidente con cárteles de la droga, después de que asumió en 2018. Pero la investigación fue abandonada para evitar conflictos binacionales y no se abrió indagatoria directa contra AMLO sino sobre algunos de sus colaboradores.

Horas antes de la publicación, la jefa de corresponsalía del diario estadounidense envió un cuestionario al Mandatario para conocer su opinión, pero AMLO lo consideró agraviante y respondió en su mañanera del jueves, donde exhibió el número telefónico de la periodista.

Ayer fue cuestionado en su conferencia matutina, pero negó que fuera un error y que por encima de cualquier ley, como la de Protección a Datos Personales, está su autoridad moral y política.

Este sábado, insistió en que México no aceptará que se le "calumnie" porque proviene de un movimiento legítimo y tampoco se tolerará la intervención de medios internacionales.

"No aceptamos en México a nadie que calumnia a autoridades legales y legítimamente constituidas. No aceptamos que haya injerencismo de ninguna agencia ni del periodismo internacional por famoso que sea", dijo tras encabezar en este puerto el Día de la Bandera.

"Si calumnian, siempre va a haber réplica", reiteró.

El Presidente calificó además como vergonzoso la divulgación de datos de algunos funcionarios y familiares.

"Así es la derecha, así son los conservadores, muy hipócritas, mucho, muy hipócritas, esa es la doctrina del conservadurismo, es realmente muy vergonzoso que actúen de esa manera, pero no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la libertad y de la justicia y sobre todo de nuestra soberanía, nosotros no somos como los otros presidentes que permitían que se violara la soberanía de México.

"Nuestro País es un País independiente, libre, soberano", añadió.

Respecto a la relación bilateral con Estados Unidos, López Obrador puntualizó que tampoco va a permitir el injerencismo del país vecino.

"Está muy claro, está bastante claro, lo tienen claro, nosotros no permitimos el intervencionismo ni de Estados Unidos ni de ningún país extranjero", insistió.

Aparte, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, arropó al tabasqueño y calificó las publicaciones de "desestabilizadoras".

"Frente a su elevada autoridad moral para encabezar la cuarta transformación de la vida nacional, nos sentimos muy incluidos en este gran esfuerzo que hace el presidente, que entre otras cosas promueve las libertades profundas, la de manifestación, las de expresiones opuestas a la nuestra", dijo en su discurso en la ceremonia

"Dan lugar a actitudes desestabilizadoras o con pretensión de desestabilizar a nuestro pueblo, como la de los farsantes periodistas norteamericanos que quisieron denostar al presidente de la República y se toparon con ese gran muro moral que lo protege y finalmente encontraron una derrota clara".

Rocha afirmó que el Presidente López Obrador "es intachable, no tiene manchas y así lo ha demostrado".

En el evento, decenas docentes y alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa exigieron a Rocha sacar las manos de ese plantel educativo.

Los manifestantes organizaron una marcha en el malecón y protagonizaron un portazo con los elementos de seguridad.