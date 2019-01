Niegan rezago en permisos de importación

Ciudad de México— La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aseguró que no existe un rezago en la entrega de permisos para importar las materias primas para producir medicamentos por el cambio de Administración federal, como señaló la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma).

"Del 3 de diciembre de 2018 al 25 de enero de 2019, la Cofepris emitió resoluciones para más de 13 mil trámites relacionados con medicamentos y dispositivos médicos, de los cuales más de 6 mil corresponden a permisos de importación de medicamentos, dispositivos médicos y materias primas para su elaboración, no existiendo rezago en este tipo de trámites", informó la Comisión en un comunicado.

Con estas acciones queda totalmente descartado algún riesgo de desabasto de medicamentos por rezago de trámites, afirmó.

"Desde el primer día de la actual administración, Cofepris puso en marcha un plan para garantizar el desarrollo de sus funciones sustantivas, que ha permitido aumentar la productividad y combatir un rezago de más de 22 mil trámites de diversos rubros que dejó la administración anterior, algunos de ellos ingresados en el año 2007", indicó.

Reforma (27/01/19) publicó que fuentes del sector de farmacéutico señalaron que la Cofepris lleva 45 días sin entregar a farmacéuticas y laboratorios los permisos de importación y registros sanitarios para medicamentos, lo que ha retrasado la producción de fármacos.

Las fuentes consultadas explicaron que un gran número de principios activos, necesarios para fabricar los medicamentos, no se elaboran en el País, por lo que tienen que importarse.

De no regularizarse estos trámites, aseguraron, en los próximos meses podría presentarse escasez de algunos fármacos.

Detallaron que la elaboración de un medicamento puede tardar hasta cuatro meses, en lo que llega la materia prima, se fabrica, se hacen pruebas y llega a distribución, pero sin permisos para importar el proceso se retrasa.