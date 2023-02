Niegan medidas contra Adán Augusto por actos anticipados

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) negó medidas cautelares contra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por actos anticipados de campaña al dar la conferencia "Diálogos Ciudadanos: Reforma Electoral y Gobernabilidad en México", en Veracruz.

En el marco de esa plática, organizada por el gobierno de Cuitláhuac García, morenistas que impulsan la candidatura del funcionario colocaron espectaculares y llevaron mantas al encuentro con la leyenda "Que Siga López".

La Comisión de Quejas del INE determinó que al no estar en proceso electoral, no se consideran actos anticipados de campaña, sin embargo, la Sala Especializada del Tribunal Electoral deberá determinar sí López cometió promoción personalizada, en vista de que aspira a la candidatura presidencial.

Aunque, se aclara, el servidor público tampoco hizo un llamado a promover su imagen o rumbo al proceso presidencial del 2024.

"No se actualiza la urgencia como elemento indispensable para la emisión de una medida cautelar. Es importante precisar que los razonamientos expuestos no prejuzgan respecto de la existencia o no de las infracciones denunciadas", indica el acuerdo.

"Si bien en el presente acuerdo esta autoridad ha determinado la improcedencia de la adopción de las medidas cautelares, ello no condiciona la determinación de la autoridad competente, al someter los mismos hechos a su consideración para el análisis del fondo del asunto".