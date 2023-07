Niegan atención en guardería de Pemex... ¡Por falta de gas!

Ciudad de México.- Trabajadoras de Pemex no pudieron dejar este lunes a sus hijos en el Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) de la institución en Campeche porque las instalaciones carecían de alimentos, y hasta de gas.

De acuerdo con afectadas, la guardería de Pemex en Ciudad del Carmen no pudo atender a los infantes por esas carencias, algo que no había ocurrido desde hace 20 años.

Esta situación, ocasionó que las trabajadoras tuvieran que buscar quien cuidara a sus hijos o tener que pedir días económicos o renunciables.

"No pudieron recibirme al niño en el Cendi que porque no hay comida y gas para hacerles algo", dijo una de las madres petroleras.

"Ya antes había pasado esto, pero les daban comida fría, hoy de plano suspendieron el servicio y mientas me meten en un problemón de quién me cuida al niño de emergencia, porque no nos dieron cláusula, ni chance de salir a atenderlo", agregó.

Otra madre trabajadora aseguró que fue la propia directora del Cendi quien informó sobre la problemática.

"La Directora del Cendi nos informó que están regresando a los niños, esto debido a que no cuentan con insumos ni gas para la preparación de los alimentos. Desgraciadamente Pemex no nos está dando cláusula (permiso)", manifestó.

Hasta el momento, ninguna autoridad de Pemex ha brindado información sobre la desatención.