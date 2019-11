Niegan amparo por lavado a Lozoya

Ciudad de México— Una juez federal negó a Emilio Lozoya el amparo contra la primera orden de aprehensión librada en su contra por lavado de dinero, derivado del cobro de un supuesto soborno a Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de que Pemex le comprara la planta chatarra de Agro Nitrogenados en Veracruz.

Luz María Ortega Tlapa, juez Octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, resolvió que no debe ser cancelado el mandato de captura, en virtud que la imputación de la Fiscalía General de la República cumple con los requisitos de legalidad.

"Los datos de prueba existentes en la carpeta de investigación permiten establecer razonablemente la existencia de un hecho con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y hacer probable la participación del quejoso en su comisión", se lee en el fallo.

"Se advierte que el quejoso junto con dos sujetos activos actuaron conforme con un plan común para obtener, resguardar en una cuenta aperturada en un país extranjero y posteriormente remitir nuevamente a la Ciudad de México, el dinero que sirvió para la compra del inmueble citado, con la finalidad de ocultar el origen de esos recursos".

En este asunto, en el que también se libraron las capturas de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex funcionario, y Alonso Ancira Elizondo, dueño de AHMSA, Emilio Lozoya argumentó que los depósitos bancarios que le imputan como ilícitos tienen un origen legal.

Justifica lo anterior con la existencia de dos contratos que tuvo como consultor de la minera de Ancira, antes de ser servidor público.

Es por ello que adujo que el juez que instruyó la aprehensión transgredió sus derechos, al no considerar sus pruebas de descargo.

Sin embargo, la juzgadora consideró infundado el argumento, ya que esas pruebas no constan en la información que el juez de la causa tuvo a la vista, a la hora de instruir el mandamiento de captura.

Esta orden de aprehensión fue librada el 25 de mayo pasado por Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

La FGR sostiene que Lozoya adquirió su casa de Residencial La Retama, en Lomas de Bezares, con una transferencia de 38 millones de pesos, procedente de una cuenta en Suiza a nombre de la empresa Tochos Holding Limited, que tenía como beneficiarios a Lozoya y su hermana.

La compra la finiquitó el 1 de diciembre de 2012, cuando aún no era director de Pemex. Antes de ser funcionario, Lozoya alega haber suscrito dos contratos de servicios a AHMSA y esos depósitos, según la Fiscalía, habrían sido triangulados hacia la cuenta mencionada.

Estos depósitos le hacen suponer a la FGR la existencia de un soborno, ya que en 2013 una filial de Pemex aprobó la adquisición de la planta chatarra de Agro Nitrogenados en el complejo de Pajaritos, Veracruz, por un monto de 273 millones de dólares.