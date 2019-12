Niegan amparo a Karime Macías

Ciudad de México— Un juez federal negó a Karime Macías Tubilla el amparo contra la solicitud al Reino Unido para extraditarla y contra la orden de aprehensión librada en su contra por un supuesto fraude de más de 112 millones de pesos en el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz.

Juan Mateo Brieba de Castro, juez sexto de Distrito en Amparo Penal, señaló que el mandamiento judicial reúne los elementos suficientes y no se basa en datos aislados, como alegó la esposa del ex Gobernador Javier Duarte.

Esta orden de aprehensión fue librada el 25 de mayo de 2018 por Alma Aleida Sosa Jiménez, juez de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa por el delito de fraude específico.

"Para el libramiento de una orden de aprehensión no es necesario que exista acreditación de los elementos del delito, sino únicamente la probabilidad de que los hechos ocurrieron de determinada manera", expuso Brieba.

Según la imputación de la Fiscalía de Veracruz, entre 2011 y 2012, por órdenes de Macías, en su calidad de presidenta del Patronato, el DIF estatal simuló la contratación de servicios con seis empresas "fantasma" por 112.2 millones de pesos.

Las compañías favorecidas están enlistadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como "factureras".

Javier Marín Atristáin, director administrativo del DIF estatal, denunció estos hechos a partir del 6 de diciembre de 2016.