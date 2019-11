Niegan amparo a hermana de Lozoya

Ciudad de México— le imputa haber sido beneficiaria de una empresa que el ex director de Pemex Una juez federal negó hoy el amparo a Gilda Susana Lozoya Austin contra la orden de aprehensión librada en su contra por asociación delictuosa y lavado de dinero en el expediente que la Fiscalía General de la República (FGR) relaciona con el caso Odebrecht.

Luz María Ortega Tlapa, juez octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, negó la protección de la justicia a la hermana de Emilio Lozoya, al estimar que el mandato de captura librado en su contra, el pasado 4 de julio, cumple con todos los elementos mínimos que exige la ley.

"Como lo señaló la autoridad responsable al emitir la orden de aprehensión reclamada, los datos de prueba existentes en la carpeta de investigación permiten establecer razonablemente la existencia de un hecho con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y hacer probable la participación de la quejosa en su comisión", dijo la juez.

"De los datos de prueba existentes en la carpeta de investigación se advierte que la quejosa junto con dos sujetos activos actuaron conforme con un plan común para obtener, resguardar en una cuenta aperturada en un país extranjero y posteriormente remitir nuevamente a la Ciudad de México, el dinero que sirvió para la compra del inmueble citado, con la finalidad de ocultar el origen de esos recursos".

La FGR involucró a la hermana de Lozoya en este asunto porque le imputa haber sido beneficiaria de una empresa que el ex director de Pemex habría señalado a los directivos de Odebrecht para los depósitos ilegales.

El juez de control Jesús Eduardo Vázquez Rea ordenó aprehender por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho a Emilio Lozoya y por los dos primeros delitos a su hermana, su madre Gilda Margarita Austin y Nelly Maritza Aguilera Concha, quien vendió una residencia en Ixtapa a la esposa del ex funcionario.

El expediente refiere que el 16 de noviembre de 2010, por órdenes de Lozoya se transfirieron 5 millones de pesos a su madre desde una cuenta en Suiza a nombre de Tochos Holding, administrada por la empresa TMF Services S.A.