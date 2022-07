Niega SRE que inversión fronteriza sea para frenar migración

Washington DC.- El Gobierno mexicano afirmó que la inversión millonaria en infraestructura para la frontera norte es para facilitar el comercio, no para contener la migración, y rechazó que se trate de un "muro".

Medios estadounidenses y agencias internacionales reportaron que México acordó con Estados Unidos invertir casi 1.5 mil millones de dólares en mejorar la infraestructura de la frontera compartida.

Según un funcionario de la Casa Blanca, citado por dichos medios, se busca modernizar los puertos de entrada para fortalecer la capacidad para detectar a migrantes que buscan cruzar a Estados Unidos.

-Algunos reportes estadounidenses dicen que (la inversión) es para frenar la migración, se le inquirió al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al llegar a una reunión entre AMLO y empresarios de ambos países.

"No sería el objetivo, el objetivo es facilitar el comercio", aseveró afuera del Instituto Cultural Mexicano.

Por separado, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, rechazó -a pregunta expresa- que se trate de un "muro" y, a tono con Ebrard, reiteró que la inversión está dirigida al comercio.

- El compromiso de ayer, de 1.5 mil millones de dólares para los próximos tres años en infraestructura, ¿es para detener la migración o para controlar los flujos migratorios?

" No, no, no, es una inversión a la infraestructura", dijo.

-¿Pero no es para controlar la migración entonces?

"No", enfatizó.

-Algunos lo comparan con el muro de Trump, ¿no es que México esté pagando el muro?, se le insistió.

"No, el muro de Trump está como el muro de Berlín", respondió.

-¿Qué significa?

"Pues que es igual, condenaba el muro de Berlín y no se condena el muro de la frontera norte, pues eso es igual y más porque aquí son 3 mil 200 kilómetros de muro y en Alemania eran menos de 800".

-¿Entonces la infraestructura estará más dirigida a comercio que a migración?

"Así es, así es", agregó.

Revisarán México-EU operativos en frontera

Francisco Garduño indicó que México y Estados Unidos acordaron revisar cinco "operativos" que tienen desplegados en puntos de la frontera común.

Luego de reunirse con autoridades de Estados Unidos con motivo de la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca, el funcionario indicó que la finalidad es tener mejores resultados contra la migración irregular.

En entrevista, Garduño precisó que, de manera específica, se reforzarán las acciones en la frontera con Yuma, Arizona, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha detectado un aumento importante de cruce y detención de migrantes.

"Vamos a revisar una entrada de Yuma, que está entrando por Yuma, por parte de Estados Unidos, y por nosotros, le llamamos nosotros 'Los Vidrios', en Sonora, que es en el Municipio de Altar, que es un desierto, pero que está pasando la migración irregular ahí", dijo.

"Vamos a reforzarlo, a valorarlo y ver cómo se hace un replanteamiento para tener mejores resultados. (También) en Ciudad Juárez, Tijuana, Tamaulipas y El Río".

El titular del INM afirmó que, durante su visita a Casa Blanca, López Obrador abogó por Honduras, Guatemala y El Salvador para que pueda "ejercitarse" en esos países una política de programas de bienestar como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.

"No en México, que nosotros lo tenemos, sino en estos países centroamericanos y también, como ustedes tienen conocimiento, otorgarles una beca a fin de anclarlos a sus países", mencionó Garduño.

¿A México se quitaría 'carga' al ser país de destino y tránsito?, se le preguntó.

"Ese sería el propósito, que no tuviera México los riesgos de estar cuidando a los migrantes en condiciones totalmente irregulares".

Defiende acciones del INM contra 'polleros'

Garduño defendió las acciones que el INM ha realizado contra los traficantes de migrantes y señaló las diferencias entre las sanciones que se aplican a "polleros" en Estados Unidos y México, pues en el primero llegan a cadena perpetua y en el segundo hasta 40 años de cárcel.

-Como Estado, ¿han fallado en la sanción a los traficantes de personas?, se le cuestionó en la capital estadounidense.

"Eso ya corresponde a la Fiscalía General de la República, como a la judicialización, porque ellos tienen que poner a disposición de los jueces de control a los presuntos delincuentes", señaló.

-Pero ¿hay fallas en la persecución de este delito y en la sanción?

"Todo lo que se encuentra en el tráfico de personas, como son los choferes, principalmente, todos han sido puestos a disposición de la FGR", apuntó.

Reforma publicó el martes que dos tragedias, registradas con medio año de diferencia, evidenciaron la impunidad con la que actúan las redes de tráfico de migrantes en nuestro país.

El 9 de diciembre de 2021, 55 personas fallecieron al estrellarse en Chiapas el tráiler en que viajaban, sin que hasta el momento haya un solo detenido o se haya responsabilizado a alguien por ese crimen, a pesar de que investigan la Fiscalía estatal y la FGR.

En contraste, cuatro personas, entre ellas el conductor de un tractocamión, han sido detenidas y acusadas en Estados Unidos por la muerte por asfixia de 53 de 70 migrantes que eran transportados en Texas el pasado 27 de junio.

"En Estados Unidos es más grave el tráfico de personas porque llegan a establecerse penas de hasta (cadena) perpetua, hasta que muera el indiciado, entonces este es el esquema; en el caso de un accidente migratorio que hubo cerca de San Antonio, fue condenado a prisión perpetua, entonces caso es la muerte en vida, entonces es muy grave el delito de tráfico de personas en Estados Unidos", expresó.

-¿Se tendrían que equiparar las leyes con Estados Unidos, hacerlas más severas en México", se le cuestionó.

"No, es totalmente diferente", contestó.