Niega secretaria de Energía importar más crudo

Monterrey— La secretaria de Energía, Rocío Nahle, negó ayer el reporte de la Administración de Información Energética de EU en el sentido de que en julio pasado Pemex importó crudo ligero.

Pero información del Buró del Censo de EU, confirmó que en julio y agosto se volvió a importar.

"En esta Administración del presidente López Obrador, Pemex no ha importado petróleo", señaló ayer Nahle en su cuenta de twitter, reafirmando la postura de AMLO de cancelar las importaciones de petróleo.

Sin embargo, la estadística oficial de EU muestra que sí se importó en el actual gobierno y que a los 533 mil barriles de crudo ligero traídos desde el vecino país en julio, se le sumaron otros 8 mil 962 barriles en agosto.

Especialistas consideraron que estas importaciones no son malas y no tendrían por qué negarse, puesto que responden a las condiciones de mercado y deberían ser vistas como decisiones razonables en un contexto en el que se busca incrementar la refinación en el País.