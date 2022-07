Niega Sansores desacato por audios de Alito

Ciudad de México.— Layda Sansores, gobernadora de Campeche, rechazó haber desacatado la suspensión otorgada por un juez de Nuevo León para frenar la difusión de audios que involucran al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y anunció que presentará una queja en contra del juzgador, para que se revise su actuación.

En el programa Martes del Jaguar, la morenista aseguró que desconocía la suspensión de plano y de oficio otorgada al líder priista, porque a la que le daba seguimiento era a la del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

Agregó que la suspensión otorgada por el juez primero de Distrito con sede en Nuevo León, le fue notificada a las 9:17 horas del 20 de julio pasado, es decir, un día después de que fue emitida y cuando el último audio de Alito ya se había dado a conocer.

"Por eso es que no nos enteramos, por eso ¿cuál desacato? Pues si yo no soy adivina, no soy bruja. ¿Cómo iba a saber si había un juez y, sobre todo, en Nuevo León? Nosotros le estábamos dando seguimiento a la resolución del juez de aquí, cuando vimos que el día anterior había negado la suspensión, nosotros adelante y preparamos muy bonito nuestro programa", detalló.

Por la tarde, en una conferencia en la sede del PRI, Alejandro Moreno afirmó que el 19 de julio pasado, un actuario se presentó en el Palacio de Gobierno de Campeche para notificarle a la gobernadora la suspensión a su favor, pero la diligencia no se pudo completar, debido a que servidores públicos obstaculizaron su labor.

El Consejero Jurídico del Gobierno de Campeche, Juan Pedro Alcudia, indicó que resoluciones como la del Juzgado de Nuevo León se emiten cuando el afectado se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema y bajo supuestos graves como incomunicación, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, extradición, desaparición forzada o tormentos de cualquier especie.

Ante ello, la gobernadora ironizó sobre la salud mental del líder priista. Dijo que deberían hacerle una prueba psicológica y si está dañado por la tortura que ha sufrido con la difusión de los audios, ya no debería viajar al extranjero ni ocupar cargos públicos.

"Él tan macho, nadie lo dobla, que no sé qué, resulta que él es el indefenso y yo una torturadora, ora sí que pobrecito, ya hasta me dio ternurita", expresó.

La morenista pidió también que se presente una queja ante el Consejo de la Judicatura para que se investigue el actuar del juez primero de Distrito con sede en Nuevo León.

Esto luego de que durante el programa se difundieran imágenes de Facebook en las que el juzgador es acusado de haber dejado en libertad a un hombre conocido como "el asesino del Facebook", porque presuntamente anunció a través de esta red social que mataría personas y tras quedar en libertad, asesinó a su suegra.

"Yo también quisiera que se presentara una queja ante el Consejo de la Judicatura (...) que se revise, porque ya da preocupación que exista brotherismo también en el Poder Judicial, ya lo vimos con los empresarios, con los periodistas, ¿y ahora también va a tener brothers en el Poder Judicial? Ahí sí que es preocupante", afirmó.

Durante el programa, la gobernadora evitó referirse al dirigente priista por su nombre y se dirigió a él como el "señor brother".

Previo al programa, Moreno informó a través de sus redes sociales que un Tribunal Colegiado le otorgó una suspensión más en contra de los audios difundidos por la gobernadora.

"El día de hoy, el decimoprimer Tribunal Colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México otorgó una suspensión más en contra de los audios ilegales y la campaña de odio promovida desde el Gobierno de Campeche y protagonizada por la gobernadora @LaydaSansores", escribió.