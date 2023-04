Niega presidente instruir a Adán paralizar al INAI

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó haber instruido al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, paralizar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En la mañanera, cuestionado sobre el audio en que el titular de Segob habla de la petición de AMLO para crear un "impasse" y no nombrar a nuevos comisionados, el mandatario federal indicó que siempre ha opinado lo mismo del instituto, que es un "cero a la izquierda" que crearon para simular el combate a la corrupción.

"No, yo siempre he sostenido lo mismo, si ustedes hacen un análisis de las conferencias siempre he sostenido que ese instituto es un cero a la izquierda, no sirve para nada que lo crearon para simular que se iba a combatir la corrupción", respondió.

El viernes pasado, Reforma publicó que el presidente López Obrador había ordenado paralizar el INAI, según un audio de una reunión del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con senadores de Morena, realizada a puerta cerrada.

De acuerdo con una grabación difundida por el conductor Carlos Loret, el funcionario y aspirante presidencial reconoció ante los legisladores que, para el presidente, un INAI sin quórum para operar es el mundo ideal.

"Cuando se está por vencer el plazo para la publicación o el plazo para que el Presidente pudiera objetar esta designación, una mañana me dice: 'Oye, ¿es cierto que el INAI está por quedarse en estos días sin otro magistrado o comisionado?' Y le digo: 'bueno pues sí terminó el mandato de uno de ellos'.

"Y me dice: '¿Y qué sucede si vetamos o no publicamos?' Bueno, pues lo que va a suceder es que si usted lo objeta es que no va a poder funcionar el Instituto. Seguramente, estos van a intentar promover algún recurso para que la Corte obligue a nombrarlo; pero pues de que la Corte ordene que se nombre al que se pueda construir políticamente una mayoría calificada pues hay un mundo de diferencia.", se escucha decir al secretario en una primera parte del audio.

"Y me dijo y aquí se los comento a todos ustedes, 'yo creo que es lo que más nos conviene es que haya un periodo de un impasse'.

"Ayer le comenté que iba a venir y que seguramente uno de los temas a tratar será el del Instituto y bueno pues la respuesta es la misma, yo creo que estamos en el mundo ideal, nosotros no tenemos ninguna urgencia porque se nombre en estos momentos".

Después de esa reunión, durante una conferencia de prensa, el Secretario consideró que no existían condiciones para sacar adelante los nombramientos antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el próximo 30 de abril.

En la mañanera de este martes, López Obrador volvió a arremeter contra los comisionados del INAI y criticó que no sesionan pero sí cobran.

"Ahora el INAI nos echa la culpa de todo, como si fuese tan importante, repito, desde que se creó no han ayudado en nada a combatir la corrupción, al contrario, sirvieron para legitimar robos y ocultar información", afirmó.

"Desde que se creó ese instituto le cuesta al pueblo mil millones de pesos al año, ojalá y el Congreso haga algo para que esa función la pueda realizar una institución ya creada, de tantas que hay, ya sea la Auditoría Superior de la Federación, o la Fiscalía Anticorrupción".

"Porque ahora no pueden sesionar porque no tienen a los consejeros (sic), pero sí están cobrando, se está gastando el presupuesto

Propuso que las funciones del INAI pasen a una dependencia ya establecida.

"Entonces, ojalá se tome una decisión, mi propuesta es que una de las instituciones, de varias que existen que crearon como fachada para encubrir actos de corrupción, tenga esa función y esos mil millones al año se utilicen para apoyar a la gente que lo necesita, así de claro porque todo el bloque conservador fueron los que crearon esas instituciones fachada", planteó.

"Son aparatos burocráticos onerosos que no sirven para nada, nada más para darle trabajo a influyentes. La empleomanía a costillas del pueblo, del erario, ya".

"¿Cómo van a estar ganando consejeros (sic) los que están, más que el Presidente, sin hacer nada, somos servidores públicos, siervos de la Nación".