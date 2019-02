Niega México ingreso a defensa migrante

Dos abogados y dos periodistas que han trabajado en estrecha colaboración con miembros de la caravana en Tijuana dijeron que les fue negada la entrada a México luego que sus pasaportes fueran marcados con alertas, reportó el diario Los Angeles Times.

De acuerdo con el diario, los cuatro informes fueron detenidos por las autoridades de migración mexicanas mientras intentaban ingresar al país y finalmente fueron rechazados porque sus pasaportes habían sido marcados.

Tanto el Departamento de Estado de EU, como autoridades de justicia mexicanas evitaron hacer comentarios al respecto.

Nora Phillips y Érika Pinheiro, son abogadas y líderes del grupo sin fines de lucro Al Otro Lado, con sede en Los Ángeles y Tijuana que ha criticado las políticas de inmigración del Presidente estadounidense, Donald Trump.

En los últimos meses, el grupo ha enviado abogados a tijuana para asesorar a miembros de las caravanas de centroamericanos migrantes que han llegado a la frontera sur de EU.

Algunos miembros de la caravana han buscado asilo en EU y Al Otro Lado les ha acompañado en su proceso legal.

Philips, directora legal y del litigios del grupo, dijo que fue detenida el jueves pasado después de viajar a la ciudad de Guadalajara para unas vacaciones planeadas con su familia.

"Los agentes de migración mexicanos escanearon mi pasaporte y dijeron que provocó 'una alerta' ", dijo.

La abogada fue detenida y separada de su esposo y su hija en una habitación con funcionarios mexicanos que la interrogaron, incluyendo preguntas sobre la cantidad de dinero que llevaba, si tenía entrenamiento en armas o si alguna vez fue arrestada o condenada por un crimen.

Además, señaló que su hija de 7 años permaneció afuera de la habitación sin poder reunirse con ella en 9 horas.

Finalmente, la familia fue rechazada y enviada en un vuelo de regreso a Los Ángeles.

En una conferencia de prensa a su regreso, Philips señaló que los funcionarios mexicanos insinuaron que no fue México quien puso la alerta.

Funcionarios de la Administración Trump han acusado en repetidas ocasiones a los abogados de migración de entrenar a migrantes para hacer solicitudes falsas de asilo.

"Creo que es una represalia", dijo Phillips. "Creo que esto es porque demandamos al Gobierno de los Estados Unidos. Creo que estamos señalando violaciones flagrantes en derechos humanos cometidas por el gobierno de EU y eso no les gusta", aseguró.

Por su parte, Pinheiro, directora de políticas y litigios de Al Otro Lado, dijo que funcionarios de migración en México la rechazaron en circunstancias similares el lunes mientras intentaba cruzar a pie a Tijuana.

Pinheiro, ciudadana estadounidense que vive en Tijuana, dijo el rechazo le impidió ir por su hijo de 10 meses, quien tiene doble ciudadanía y se encontraba en la ciudad mexicana en ese momento.

Asimismo, dos periodistas que cubrieron el recorrido de la caravana migrante señalaron tener experiencias similares.

Kitra Cahana, fotógrafa independiente que cuenta con pasaportes de EU y Canadá, dijo que en las últimas semanas México le ha negado la entrada en al menos dos ocasiones.

La fotógrafa aseguró que después de volar desde Detroit a la Ciudad de México el pasado 17 de enero, dijo que los agentes de migración la detuvieron por 13 horas, explicando que su pasaporte había sido marcado.

Un funcionario había escaneado su pasaporte que activó una alerta de la Interpol, y que esta había sido activada por estadounidenses.

El 26 de enero, la fotógrafa voló a Guatemala, donde intentó ingresar a México a pie por un puerto legal, pero fue detenida por cinco horas y nuevamente se le negó el acceso.

Cahana, quien ha publicado para el diario The New York Times y la revista National Geographic pasó seis semanas en Tijuana el año pasado tomando fotografías de la caravana y señaló que agentes de la Patrulla Fronteriza han acosado a periodistas y otros comunicadores e varias ocasiones.

Hasta el momento permanece en Guatemala esperando acceder a México y continuar su trabajo.