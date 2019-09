Niega López Obrador venganza contra Rosario Robles

Mérida— El presidente Andrés Manuel López aseguró que no hubo una motivación de venganza contra la exsecretaria de Sedatu, Rosario Robles, luego que el miércoles fuera inhabilitada por 10 años para desempeñarse en cargos del servicio público por falsear su declaración patrimonial.

"Nosotros no tenemos intención de perjudicar a nadie, no es mi fuerte la venganza. También no podemos detener procesos en curso, procesos iniciados, en este caso que eran denuncias que se habían presentado con anterioridad", aseguró el mandatario durante su conferencia matutina realizada este viernes en Mérida, Yucatán.

Ayer, en una carta leída por su hija Mariana Moguel desde el penal de Santa Martha Acatitla, Robles exigió al presidente un juicio justo y dijo ser víctima de venganza con "saña", luego que las autoridades la acusaran de haber sido omisa en un desvío de 4 millones de pesos.

Asimismo, reprochó que la mantengan presa y acusó una "confabulación" del Gobierno para afectarla.

"¿Confabulación? ¡no! A nadie se le persigue, a nadie se le fabrican delitos, eso ya pasó a la historia, al basurero de la historia, eso era antes cuando a los adversarios, a los que consideraban enemigos, los destruían creándoles, fabricándoles, delitos, eso se hacia hasta hace poco y se hizo durante mucho tiempo en los gobiernos anteriores, nosotros no actuamos de esa manera", afirmó López Obrador.

El mandatario señaló que el dictamen de inhabilitación por parte de la Secretaría de la Función Pública es un asunto administrativo y no implica una decisión en lo judicial.

"Ahora lo que era la Procuraduría es la Fiscalía y el responsable, el Fiscal es autónomo, tiene independencia, no depende del presidente y también en este caso hay injerencia del Poder Judicial que obviamente es un poder autónomo e independiente".