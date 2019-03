Niega López Obrador que aumente costo del Tren Maya

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó un aumento en el costo de la construcción del Tren Maya, ya que se ahorra mucho gracias al derecho de vía.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) alertó que el costo del Tren Maya podría ser de hasta un billón 599 mil millones de pesos, es decir, 10 veces más de lo que estima el Gobierno.

El mandatario federal explicó que ayer en un encuentro con la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios, se habló de cómo evitar que se centralice todo lo relacionado con las comunicaciones.

En ese encuentro, relató, se habló sobre la posibilidad de tener la conectividad de Veracruz hasta Valladolid y en el Istmo, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, donde hay tramos concesionados pero hay la posibilidad de que exista un derecho de paso y se puedan compartir vías.

López Obrador detalló que se trata de dos tramos, uno al Puerto de Veracruz y otro a Coatzacoalcos, y que todo lo demás es de dominio público, vías no concesionadas en poder de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

"Eso es todo lo que se va a desarrollar para comunicar al sureste y eso incluye el Tren Maya", expuso.

"No se habló de aumentos en los costos del Tren Maya, al contrario, teniendo estas concesiones ahorramos mucho porque se tiene el derecho de vía, yo les comentaba que me puse muy contento cuando supe que estas vías, alrededor de mil 500 kilómetros, o un poco más, no habían sido concesionadas".

El mandatario dijo que a las anteriores administraciones no les importaba el sureste del país y lo que hicieron fue concesionar las vías del centro y del norte.

"Al sureste no lo vieron como negocio", advirtió.

De acuerdo con el "Diagnóstico IMCO: Proyecto del Tren Maya", el costo estimado de su construcción del derivado de este ejercicio asciende a entre 479 mil 920 millones de pesos y un billón 599 mil 767 millones de pesos, un rango entre 4 y 10 veces mayor que los 120 a 150 mil millones de pesos previstos por el Gobierno federal.